Línea directa

Lunes 07.09.2020 - Última actualización - 21:56

21:55

No respetan los carteles

SERGIO ÁLVAREZ

"Cada uno hace lo que quiere. Con frecuencia veo autos estacionados en las veredas en Salvador del Carril, esquina Gral. Paz. Los peatones que se la banquen, con las veredas destrozadas, sorteando baldosas rotas y autos. Todo esto, a pesar de que hay carteles de prohibido estacionar. La Municipalidad: la gran ausente, a través de su cuerpo de inspectores".

Pocos turnos

SAMUEL SALVA

"Atento al aumento de casos de Covid-19, Assa decidió unilateralmente no atender personalmente más al público, cerrando sus oficinas de calle La Rioja al 2400 sin fecha. La Municipalidad trabaja al 30 %. Otro tanto, Rentas de la provincia y la Legislatura. El Registro Civil da muy pocos turnos por día. Mientras, el empleado privado trabaja en los supermercados, en clínicas, sanatorios; las empresas de servicio, albañiles, plomeros, taxistas, remiseros, los que sostienen el país, la gente de campo. Grandes desigualdades. Los que más ganan y llegan a fin de mes y cobran, ellos son los que menos trabajan".

Presión de agua

VECINO DE Bº EL POZO

"Tengo un problema con la conexión externa del agua. Resulta que todos los vecinos de barrio El Pozo tienen entradas individuales del agua con sus respectivas llaves de paso. Pues en mi caso hay una sola, compartida con el vecino. Eso nos provoca muchos problemas, además de tener muy poca presión de agua y poco caudal. Antes, la casa vecina estaba desocupada, por ende no notábamos tanto el problema (no obstante, concurrimos durante meses a Assa, para plantear nuestro problema, pero no obtuvimos respuesta). Ahora, la casa vecina se alquiló y al consumir agua ellos, nosotros prácticamente nos quedamos sin provisión (sale un hilo de agua). Si uno tiene que hacer algún arreglo de plomería y corta el agua, el otro (el vecino) se queda sin agua. Por ende, queremos solucionar esto y tener independencia de la entrada de agua a nuestras casas y dividir el paso del líquido elemento. Hace unos días fui a las oficinas de Assa y hay un cartel que dice que solo atienden por turno; entonces entré a la página de Assa, intenté sacar turno y me salió un cartelito que decía que no me pueden dar turno. Necesitamos resolver cuanto antes este problema, que nos dividan el paso de agua (seguramente durante el verano será mucho peor esta situación). Necesitamos que alguien de Assa nos dé la solución. ¿Qué debemos hacer?, ¿con quién hablar?, ¿adónde dirigirnos? Que alguien de Assa nos conteste. Gracias al diario por el espacio"-

Órdenes de consulta

AFILIADA AL IAPOS

"El Iapos debería ampliar el período de validez de las órdenes de consulta médica, porque con la cuarentena los afiliados no han podido hacer uso de esas órdenes para la atención de la salud. Y si hay que revalidarlas, debería habilitar y dar a conocer los lugares para hacerlo. Las oficinas del Puerto están lejos, en condiciones que no son favorables por el intenso frío y menos en la actual situación sanitaria que se está viviendo. De lo contrario, el Iapos recauda por la compra de las órdenes que hacen los afiliados, pero sin recibir ninguna prestación, porque las órdenes se les vencen, ni realizar tampoco ninguna erogación, porque al no haberse atendido no hay que pagarle nada a ningún profesional. Me parece que hay una razón de estricta justicia para que se revise la decisión o la postura de la obra social Iapos. Muchas gracias al diario si tiene la colaboración con los afiliados de hacer pública esta situación".