Rosario: detuvieron a un hombre que robaba con su hijo de cinco años

La policía detuvo este lunes, en la zona oeste de Rosario, a un hombre que minutos antes había asaltado a un taxista que lo había llevado hasta ese lugar. La particularidad es que el hombre, de 30 años, robaba con un nene de cinco años, que sería su hijo.

Tenía un arma blanca

El delincuente tomó el taxi en bulevar Seguí y pidió que lo llevaran a la zona sur. Primero dejaron al nene en un domicilio que sería el de la madre y luego siguieron viaje hacia la zona oeste.

Al llegar a la zona de Saavedra y Garzón, cuando le reloj ya marcaba 700 pesos, el supuesto pasajero le pidió al taxista que lo dejara en ese lugar y cuando se iba a bajar lo amenazó con un cuchillo, le sacó la recaudación y se fue a su casa con total tranquilidad.

"Lo tomó en bulevar Seguí y fuimos hasta la zona sur primero. Llevaba a su hijito, uno no va a desconfiar de una persona con un hijo. Lo dejamos al hijo en la casa de la madre y después paramos en otro lugar. Y luego se realiza el hecho en la zona de Saavedra y Garzón y se llevó lo poco que tenía, porque recién empezaba y era el primer viaje que hacía y no tenía casi nada", relató Ulises, el joven asaltado. El joven al ver que estaba bien y que no le había robado casi nada estaba dispuesto a irse y olvidarse del hecho pero los vecinos, cansados de que les robara a ellos también, les pidieron que no se vaya y que haga la denuncia. "Yo me iba a ir porque no me hizo nada, pero los vecinos me pedían que haga la denuncia", contó.

En ese momento el botón de pánico del taxi no le funcionó, pero alcanzó a llamar por radio y cuando Ulises vio que sus compañeros lo habían ido a respaldar se tranquilizó y llamó a la policía. Cuando la policía llegó al lugar y luego de que el chofer del taxi les contara lo sucedido, los uniformados fueron a buscarlo y lo atraparon. "Yo no le robé", dijo el joven que afirmaba el ladrón, quien fue reconocido por el taxista que acompañó a los policías. "No me acordaba bien de la vestimenta, pero si de la cara y sabía que él era el que me había robado", señaló.