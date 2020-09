Costa Rica comenzó a aplicar anticuerpos equinos a pacientes con Covid-19

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El ensayo clínico comenzó este lunes con cuatro pacientes de un total de 26 que recibirán el novedoso fármaco previo consentimiento por escrito.

Las autoridades médicas de Costa Rica comenzaron este lunes a aplicar un suero a base de anticuerpos equinos a pacientes con COVID-19, como parte de un ensayo clínico que pretende determinar la efectividad de ese medicamento desarrollado en el país.

El fármaco fue desarrollado por el Instituto Clodomiro Picado de la estatal Universidad de Costa Rica, y fue probado en un laboratorio especializado de la Universidad George Mason, en Estados Unidos, donde los virólogos comprobaron que la formulación es capaz de neutralizar el coronavirus.

La siguiente fase del proceso es el ensayo clínico que comenzó este lunes con cuatro pacientes de un total de 26 que recibirán el tratamiento previo consentimiento escrito y firmado.

El ensayo se llevará a cabo en los hospitales públicos San Juan de Dios, México, Rafael Ángel Calderón Guardia y el Centro de Atención Especializada de Pacientes COVID-19 (CEACO), todos en San José, y donde se concentra la hospitalización de pacientes con el virus.

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que administra los hospitales públicos, espera tener a la mayoría de los pacientes para este ensayo en una semana.

"No vamos a evitar las hospitalizaciones porque esto no es un tratamiento ambulatorio. Se le aplicará a los pacientes que recién ingresen al hospital para tratar de frenar la evolución de las secuelas por el virus para que no lleguen a las unidades de cuidados intensivos", declaró el presidente de la CCSS, Román Macaya.

Macaya comentó que si el tratamiento resulta efectivo se podría bajar la mortalidad y disminuir el porcentaje de pacientes que ingresan a cuidados intensivos.