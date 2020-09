Renunció la directora del hospital de Rafaela

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En medio de una escalada de casos de coronavirus y fuertes presiones de los trabajadores y profesionales por reclamos en las condiciones de trabajo, la máxima autoridad dimitió.

Una delicada situación atraviesa el efector público de salud de la ciudad del oeste santafesino, luego de que en el mediodía de este lunes, María Elena Infeld se retiró del hospital Jaime Ferré luego de mantener una reunión con Jefes de Servicio y representantes de los gremios estatales, en la que se desató una acalorada discusión. A su término, la médica aseguró que iba a solicitar, de manera inmediata, una licencia, aunque, simultáneamente confió a su colaboradores inmediatos que iba a presentar su renuncia con la firme idea de no volver a la dirección del nosocomio.

Si bien los problemas e inconvenientes son de larga data, la pandemia los potenció y existe, desde hace un tiempo, la sensación que todo se puede desbordar si se produce un golpe en la demanda de atención.

Escasez de personal, sobrecarga horaria, demandas de los gremios a las que no se les puede dar respuesta, abastecimiento de insumos y falta de colaboración por parte de los profesionales médicos, licencias de mucamas y enfermeras que resienten el servicio, entre otras cuestiones, generaron un ambiente muy difícil de sobrellevar y son la causa del alejamiento de Infeld.

Todo comenzó a desencadenarse cuando este fin de semana la comisión directiva de AMRA (Asociación Médicos de la República Argentina) hizo pública una carta en la que intimó a la directora del Jaime Ferré para que halle soluciones en cuyo texto expresa que: “habiendo tomado conocimiento de que en el SAMCO a su cargo se encuentran funcionando una terapia COVID con 12 camas y 12 respiradores, con un solo médico de guardia a cargo, en contraposición de todo tipo de normativa aplicable al respecto, requiriendo no menos de dos profesionales médicos para dicha cantidad de camas y una terapia NO-COVID en distinto sector del SAMCO, con 5 camas, desconociendo la cantidad de respiradores pero sin profesional médico de guardia activa a cargo, INTIMAMOS URGENTE, por serios riesgos en la salud y vida de pacientes y trabajadores de la salud, designar y/o completar la cantidad de profesionales médicos mínima necesaria para la terapia COVID y proceda al cierre de la guardia NO-COVID por no tener médico de guardia activa a cargo de la misma y no poder brindar la atención correspondiente”

En la mañana de este lunes, Infeld hizo declaraciones en las que refutó gran parte de la denuncia, se mostró indignada por la publicación de la misiva, debido a que venía charlando con AMRA, a la vez que cuestionó su difusión por “crear incertidumbre a la población”.

Más tarde, mantuvo un encuentro con representantes de ATE y UPCN en la que el los gremialistas llevaron sus reclamos, pero la discusión fue subiendo de tono y no terminó de la mejor manera. Poco después, Infeld se ausentó del efector con visible mal humor y presa de un fuerte estado emocional.

Sobre última hora de la tarde, con un breve comunicado, la ahora ex directora del SAMCo (Servicio de Asistencia Médica a la Comunidad) “Jaime Ferré” hizo pública su dimisión. “Les comunico a todos que en la fecha he presentado la renuncia a la Dirección del Hospital. Tomaré unos días de licencia. Les agradezco el acompañamiento en el trabajo diario y el esfuerzo y compromiso brindados”, expresa el texto.

A pesar de no haber aún confirmación oficial, se conoció que interinamente la conducción del hospital Jaime Ferré quedará en manos del Dr. Diego Lanzotti.