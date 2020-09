Bottinelli: "Unión es un club grande; yo no jugaría en Colón"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Reconoció que Spahn siempre le cumplió, que nunca cruzó una sola palabra con Azconzábal y que el mánager Zuccarelli le ofreció solamente seis meses de contrato. Se inclinó por Central, donde el "Kily" lo llamó varias veces y le ofrecieron un año y medio de vinculación.

A punto de terminar su cuarentena en Arroyo Seco y en las próximas horas sumarse como nuevo jugador de Rosario Central, el ex zaguero y capitán del Unión de Leo Madelón, Jonathan Bottinelli, rompió el silencio a través del programa radial ADN GOL (FM 96.7) y dejó conceptos muy interesantes en cuanto a cómo llegó al club, los logros obtenidos, su polémica salida y lo que imagina a futuro. "No es un adiós, sino un hasta luego", le escribió en redes a los hinchas del Tate.

"Hice testeos, el hisopado, pero siempre estuve aislado. Hice cuatro hisopados en 10 días, lo que es bastante molesto. No me voy a poner a pensar lo que se dice sobre si di positivo, mi cabeza está puesta en Central y en hacer las cosas bien", dijo desde su propia burbuja en Arroyo Seco.

Luego, Bottinelli se metió en el Mundo Unión: "Acá llegué con la ilusión de hacer cosas importantes y me fui con la satisfacción que el club logró cosas que nunca había logrado, contento con todas las cosas que vivimos en estos años". En cuanto a su salida del Tate y desembarco en Rosario Central, el zaguero fue contundente: "Mi intención era seguir en Unión, renovar y continuar hasta terminar mi carrera. Esa era mi idea, pero siempre tiene que haber decisión de todas las partes, en algo que nos beneficie a todos. no se dieron las condiciones para continuar, surgió esta chance de Central y no la quise dejar pasar".

Y para ratificar ese sueño en rojo y blanco, por ahora postergado, agregó: "Manifesté que me quería quedar, demostré en los tres años el valor que tengo, en el sentido que jugué gran parte de los partidos del calendario. Estaba bien físicamente que era la gran duda, hice todo muy bien sino no me hubiese ido como me fue".

-¿Hablaste en algún momento con Azconzábal?

-No hablé, no lo conozco, solo por haberlo enfrentado. Pero creo que no se dio la continuidad en Unión, no le doy tantas vueltas, ahora pienso donde estoy, no sirve de nada mirar para atrás. Tengo la cabeza en Central tratando de estar lo mejor posible para cuando me toque sumarme al grupo, para trabajar con pelota que es lo que me falta.

Esa famosa frase ("No es un adiós sino un hasta luego") en su muro de redes sociales, cuando se despidió de Unión, dio lugar para especulaciones de todo tipo: ¿volverá como jugador, como DT o como secretario técnico?. "Me trataron tan bien, tengo tanto cariño de la gente que me lo demostró en redes sociales y la calle, con lo cual creo que hice las cosas bien, con lo cual si necesitan de mí como jugador o en cualquier otra función allí estaré. No sé qué le está faltando al club, pero cuando Madelón me convocó para formar el equipo que logró tantas cosas tenía las cosas claras".

-Hablando de Madelón...¿es real que le dijiste a Leo que no renuncie que el torneo se paraba por la pandemia?

-No sé si fue aconsejarlo, tenía la información que se jugaba la primera fecha y se paraba; era un jueves y era imposible parar la fecha. Era medio desprolijo hacerlo en ese momento debido a que había equipos que habían gastado plata en el traslado; por lo que le manifesté éso, lo que iba a servir para enfriar la cabeza. Pero dijo que no, que no se sentía bien, que estaba un poco cansado, lo mismo que le explicó a ustedes nos dijo a nosotros.

-¿Te veías venir el "portazo" de Madelón?

-No lo veía venir, lo que pasa que Leo tiene una idolatría tan grande en Unión que al ver que los resultados no se daban pensó que la gente le iba a recriminar algo o lo iban a criticar. Éso no le gusta, ya que siempre le fue bien.

-En el caso de tu relación con el presidente, Sphan siempre te cumplió...

-Me quedé con una buena sensación, tuve una buena relación con Spahn, hablamos siempre en buenos términos. A mí me cumplió. A todos nos cumplió, no tuvimos problemas durante los tres años en el club.

-¿Pensás volver a Unión, en un futuro, como entrenador?

-Terminaré mi contrato con 36 años, luego veré cómo me siento; seguiré un año o dos más. Hoy puedo decir que me gustaría seguir como entrenador, pero no lo definí mi futuro lejano ya que estoy pensando como jugador todavía.

-Dijiste que llegabas a un grande como Central y comenzaron las "gastadas "en Santa Fe

-Unión es un club grande y lo demostró en los últimos tres años, estuvimos arriba de otros equipos, clasificamos a las copas, demostramos la grandeza dentro de la cancha, sin chicanear a nadie. Estoy re-contra identificado con Unión.

-En este mercado de pandemia, cuando se veía que renovabas con Unión, hubo rumores de un posible interés de Colón con Vignatti...

-Si se habla de éso es porque hicimos las cosas bien y nos fueron de la mejor manera dentro de la cancha. Pero no jugaría en Colón.

"Blasi tiene un gran futuro"

En pocas horas, Bottinelli terminará su propia burbuja en Arroyo Seco y se sumará como refuerzo al plantel de Rosario Central. Ex compañeros en San Lorenzo, se habló de un interés muy especial del entrenador "canalla" Cristian González: "Lo del Kily pesó mucho, me llamó para que venga, me llamaba todos los días, me contó su idea, lo que se planteaba como entrenador de Primera. Quería contar con un jugador de experiencia para que haga lo que venía haciendo en Unión".

Hace poco, en el sitio "Wing Izquierdo", el jugador Brian Blasi lo llenó de elogios a Bottinelli, adentro y afuera de la cancha. "Me mandaron la nota, es un gran tipo y gran jugador, lo que dijo me lo dijo personalmente y lo quiere mucho. Blasi es un gran chico y tiene un gran futuro, ojalá tenga la continuidad que tenía con Leo (Madelón)".