Alertan sobre nuevas metodologías de estafas telefónicas y electrónicas

En los primeros ocho meses del año se registraron más de 170 engaños denunciados, según la Agencia de Investigación Criminal. Varios engaños procedieron de instituciones penitenciarias de Córdoba. Jorge Henn, Defensor del Pueblo Adjunto, brindó recomendaciones para no caer en la trampa.

"Nos encontramos con un rebrote de casos de estafas telefónicas, que son más recurrentes de lo que uno cree y a cualquiera le puede pasar", señaló Jorge Henn, Defensor del Pueblo Adjunto de Santa Fe, en diálogo con el programa Arriba Santa Fe (CyD Litoral).

Las estafas telefónicas y electrónicas crecieron en los últimos meses, tal es así que desde enero hasta agosto, la Agencia de Investigación Criminal investigó más de 170 tentativas de estafas y estafas que se concretaron.

En este sentido, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) mantuvieron una reunión para tratar esta problemática y detallar cuáles son las metodologías que utilizan los estafadores. "El ardid va desde llamadas telefónicas donde los estafadores se presentan como empleados del Anses y te dicen que para poder depositarte plata, tenés que ir al cajero para abrir una cuenta y así te van llevando hasta quedarse con lo que es tuyo", mencionó Henn y agregó que "en la fiscalía no saben que hacer con la cantidad de casos y cuando ya te sacaron la plata, hay investigaciones que pueden ser exitosas pero la plata no vuelve más".

También comentó otra modalidad que utilizan en el último tiempo los delincuentes, y ejemplificó: "Publicás la venta de una heladera, aparece un comprador que es el estafador, te da el número de la transferencia, te transfiere más plata de la que te debía transferir y una persona de bien lo que hace es devolver la plata. Pero antes, el estafador arregla con una financiera de forma fraudulenta y el vendedor pasa a deber plata a la financiera y tiene la constancia de que te prestó a tu cuenta y el vendedor le devolvió a la persona equivocada, por lo que queda enganchada con la deuda porque la plata no está más".

Si bien es muy complicado dar con el paradero de los estafadores, el funcionario comentó que estuvieron en contacto con la Defensoría del Pueblo de Córdoba porque se detectó, según un informe realizado por la fiscal María Laura Urquiza, que "la mayoría de los números de los llamados tenían impacto en antenas de Córdoba, sobre todo en institutos penitenciarios", alertó Henn.

Víctima de estafas y recomendaciones

"No solo los adultos mayores caen en las estafas. Todos estamos aprendiendo las nuevas modalidades digitales y a todos nos puede pasar", reiteró el Defensor Adjunto y recomendó: "Nunca se debe abrir un código electrónico sospechoso; nunca informar la clave del homebanking ni del cajero porque no existe un intermediario por el trámite de Anses; no brindar datos confidenciales a través de llamados telefónicos".

Aquellas personas que son víctimas de estafas telefónicas pueden hacer su denuncia en la Policía; en el Ministerio Público de la Acusación; y a través de la página web de la Defensoría del Pueblo Santa Fe (www.defensoriasantafe.gob.ar).

"En la página están todos los canales que te van a direccionar para que se pueda hacer una investigación que pueda resultar exitosa", mencionó el Defensor Adjunto. Al mismo tiempo sostuvo su recomendación y aseveró: "Si tenés dudas, cortá la llamada".