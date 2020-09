https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Día nacional del agricultor "Lo importante es hacer las cosas bien" Según el Coordinador técnico de CASAFE, la protección vegetal implica mayores compromisos de la mano de las Buenas Prácticas Agrícolas.

La Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) viene trabajando fuertemente en los últimos años en la difusión de las Buenas Prácticas Agrícolas como salida superadora a los conflictos campo ciudad, y como herramienta contra el problema del hambre. Sólo en 2019 realizaron más de 550 jornadas para 48.000 personas. Y si bien la pandemia los obligó a rediseñar la estrategia al mundo virtual, mantienen la convicción de la importancia de la capacitación.

En el día nacional del Agricultor, Campolitoral conversó con Federico Elorza, su coordinador técnico, quien enfatizó que desde la Cámara trabajan en la difusión del uso responsable de los productos fitosanitarios, no en la promoción de los mismos, y esa es una gran diferencia.

“Desde ese lado, llevamos la capacitación a los usuarios, los aplicadores, los productores, y los agrónomos, que tienen que hacer las recetas para esas aplicaciones. Llevamos conocimiento para que las cosas se hagan bien y los productos se usen de forma responsable”.

Elorza manifiesta que trabajan en una premisa que es la evaluación de riesgo en base a la toxicidad de los productos por la exposición. “Ningún producto es inocuo; tienen distintos niveles de toxicidad: alta, baja o muy baja. Pueden ser de origen químico, biológico o natural. Y todos se registran en SENASA. Por eso, trabajamos para minimizar la exposición, para bajar el riesgo al mínimo. La exposición se reduce implementando BPA”.

En este sentido, detalla las BPA están compuestas por las recetas fitosanitarias, el monitoreo del agrónomo, una receta agronómica para el productor, que el aplicador use los equipos de protección personal, etc. “Vos no le podés pedir a un médico que no use un barbijo o las medidas de seguridad. Esto es igual”, expresa.

Otro tema que Elorza quiere enfatizar es la importancia de las etiquetas y su correcta interpretación. “Son documentos legales, que implican que quien abra el bidón decide aceptar, y que se deben respetar a rajatabla”. Lo dice en relación al volumen de aplicación y las dosis, para enfrentar las adversidades en cada cultivo, cumpliendo la carga de los equipos, las mezclas, las camas biológicas, las técnicas de aplicación, y las condiciones ambientales que aseguren que no habrá deriva.

La importancia de la capacitación. Según Elorza, de CASAFE, los mitos se derrumban con demostraciones a campo.

La llegada de la banda verde

En cuanto a la toxicidad, las empresas vienen registrando productos que cada vez son más amigables con las personas y el ambiente. A su vez, vienen con mejoras en su formulación y fabricación. Eso está indicado en la hoja de seguridad. “Las empresas hoy cuando piensan un producto (desarrollos que llevan de 10 a 13 años), a medida que van avanzando en descubrir alguna molécula, si el producto final no es banda verde, se descarta. A su vez, en la actualidad, el 80 % de los productos usados ya son banda verde”.



Respecto de la capacitación, destaca que la cuarentena les modificó la metodología y se volcaron a la capacitación digital, con más de 11 mil personas, “algo que nos sorprendió”. Y contó que a “todas las capacitaciones nos las piden los productores o grupos de aplicadores. Tenemos convenios con las provincias, para estar en el carné de aplicador. Hay una necesidad muy fuerte para capacitarse en BPA, hoy nos exigen no solo hacer las cosas bien, sino mostrar que los estamos haciendo bien. Escuelas, técnicas y normales, docentes, alumnos, convenios, etc.”

Finalmente, destacó que se habla mucho sin saber, “por lo que tratamos de llevar conocimiento. Tenemos mucha información técnica validada científicamente. La agronomía es la interacción de los sistemas, y la agroecología también lo es. Tratar de entender más sobre cómo funcionan esos sistemas: la biología, los suelos, el aire; y como interaccionan para cada sistema productivo”.

Según el técnico, el planteo agroecológico de hoy tiene más un toque político. “La agroecología no es no usar fitosanitarios, sino que pretenden demostrar que los productos naturales son inocuos, pero ninguno lo es.

Mas allá del sistema productivo que vos hagas, siempre hay que aplicar las BPA. No hay recetas en la agronomía. Cada situación depende de muchos factores. Y más allá del sistema productivo que quieras implementar, lo importante es hacer las cosas bien”.