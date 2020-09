El seleccionado argentino, en medio de un recambio prometedor

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 08.09.2020

El arranque de las Eliminatorias Sudamericanas está pautado para el jueves 8 de octubre y en el caso de la Argentina será en la Bombonera contra el Ecuador que dirige el rafaelino Gustavo Alfaro. Sin Messi sancionado, la nueva generación que promocionó el DT Scaloni igualmente genera expectativas.

El seleccionado nacional debutará exactamente dentro de un mes en las eliminatorias mundialistas para Qatar 2022, el próximo jueves 8 de octubre, ante Ecuador, dirigido por el director técnico argentino Gustavo Alfaro, justamente en cancha de Boca Juniors y sin la presencia de Lionel Messi, que deberá purgar una fecha de suspensión, pero con una camada de recambio muy promisoria a la que se suman algunos nombres de la "vieja guardia" como Ángel Di María, de gran Champions League.

Messi recién podrá entrar en acción cinco días después, justo un martes 13, en el difícil escenario del estadio Hernando Siles, de La Paz, situado a 3.650 metros sobre el nivel del mar, frente a Bolivia, por la segunda fecha de estas eliminatorias que debían comenzar en marzo pasado y se postergaron por la pandemia de coronavirus.

Y justamente las condiciones sanitarias jugarán un papel fundamental en el desarrollo de estas eliminatorias cuyas fechas fueron ratificadas la semana pasada por la Conmebol, ya que tomando por caso al seleccionado argentino, hasta su entrenador, Lionel Scaloni, deberá llegar desde Europa como la gran mayoría de los futbolistas. Y para ello deberá funcionar también muy aceitadamente el cordón sanitario a través del que los jugadores llegarán al aeropuerto de Ezeiza y se trasladarán unas pocas cuadras para introducirse al predio de AFA, desde donde saldrán directamente hacia la cancha de Boca primero y de nuevo al Ministro Pistarini para volar hacia Bolivia después.

En este último caso seguramente las dificultades para llegar anticipadamente al llano de Santa Cruz de la Sierra y viajar el mismo día del partido a La Paz obligarán a que la selección nacional deba trasladarse directamente desde Ezeiza hacia la altura paceña sin escalas intermedias, lo que supondrá otro inconveniente a sortear por la nueva logística que genera la pandemia de Covid-19.

Lionel Scaloni se ganó con trabajo y resultados el crédito para estas eliminatorias.Foto: Archivo

Por todo esto es que Scaloni deberá trabajar a destajo para armar los mejores equipos posibles para un compromiso y otro, sin Messi en el primero y con el capitán en el segundo, cuando volverá a estar rodeado del elegido mejor jugador de la última liga italiana, Paulo Dybala, el mencionado "Fideo" Di María y su compañero en París Saint Germain (PSG), Leandro Paredes, y algunas dudas como las de Sergio Agüero, que se está recuperando de una operación de rodilla y quizá no llegue a esta ventana. Seguramente el "Kun" podrá, estar disponible para la siguiente, la del 12 y 17 de noviembre, ante Paraguay de Eduardo Berizzo como local y Perú de Ricardo Gareca como visitante.

Para esta primera convocatoria Scaloni elevará la lista de citados entre el 20 y 23 de este mes de septiembre, con la mira puesta también en una renovada lista de arqueros, ya que tanto Franco Armani como Esteban Andrada tendrán apenas un par de partidos de competencia en Copa Libertadores con River Plate y Boca Juniors, por lo que Juan Musso (Udinese), Emiliano Martínez (Arsenal) y Agustín Marchesín (Porto) son números puestos para afrontar estos compromisos.

Con la competencia local con posibilidades de comenzar el viernes 16 de octubre, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita, vale decir tres días después del encuentro ante los bolivianos, las citaciones de futbolistas que actúan en Argentina brillarán por su ausencia en esta primera doble convocatoria.

Los tiempos que marcó la evolución de la pandemia no parecen advertir la cercanía del comienzo de estas eliminatorias, que el año próximo tendrán para Argentina una actividad mucho más intensa, ya que a la sucesión de fechas se le sumará la Copa América que organizará conjuntamente con Colombia.

Leandro Paredes es una gran aparición y Ángel Di María quiere seguir en la consideración. Ambos se destacan en el PSG francés.Foto: Archivo

El cronograma

El fixture completo de las cuatro jornadas que se jugarán este año, con fechas y escenarios, es el siguiente:

FECHA 1 (8 de octubre de 2020): Colombia - Venezuela, Estadio Metropolitano de Barranquilla; Uruguay - Chile, Centenario de Montevideo; Brasil - Bolivia, Arena Pernambucano; Paraguay - Perú, Defensores del Chaco; Argentina - Ecuador, Boca Juniors.

FECHA 2 (13 de octubre de 2020): Perú - Brasil, Nacional, Lima; Venezuela - Paraguay, Metropolitano de Mérida; Bolivia - Argentina, Hernando Siles; Chile - Colombia 5/8 Nacional, Santiago; Ecuador - Uruguay, Rodrigo Paz Delgado, Quito.

FECHA 3 (12 de noviembre de 2020): Colombia - Uruguay; Brasil - Venezuela; Bolivia - Ecuador; Argentina - Paraguay y Chile - Perú.

FECHA 4 (17 de noviembre de 2020): Uruguay - Brasil; Perú - Argentina; Venezuela - Chile; Paraguay - Bolivia y Ecuador - Colombia.

El año próximo Argentina recibirá a Uruguay por la quinta fecha, visitará a Brasil en la sexta (hasta ahora en marzo), será local de Chile en la séptima y anfitrión de Colombia en la octava. Luego volverá a ser visitante de Venezuela en la novena y comenzará a desandar el camino hacia la última jornada, la decimoctava, en que visitará a Ecuador, recibiendo en la décima a Bolivia, e invertir las localías desde la undécima a la decimoséptima respecto de la primera ronda ante Paraguay (11), Perú (12), Uruguay (13), Brasil (14), Chile (15), Colombia (16) y nuevamente los venezolanos en la decimoséptima.

Las eliminatorias sudamericanas, favorecidas porque el Mundial de Qatar comenzará a jugarse en noviembre de 2022, podrán desarrollar su último tramo durante los meses previos de ese año, algo que no ocurre cuando los certámenes ecuménicos tienen lugar habitualmente en junio, por lo que la postergación provocada por la pandemia de coronavirus no afectará su cronograma y, en principio, no necesitarán ajustar demasiado su calendario.

