Rosario: los municipales decidieron no acatar la conciliación obligatoria

Martes 08.09.2020 - Última actualización - 14:37

14:22

Tras reuniones virtuales en la mañana del martes, el sindicato de empleados municipales resolvió no obedecer a la medida de conciliación. El paro persiste. Reunión para ambas partes convocada para el miércoles.

Los gremialistas del sindicato de municipales de toda la provincia resolvieron no aceptar la medida propuesta de conciliación elevada por las autoridades estatales. El paro de tres días que comenzó hoy, martes, y se extiende hasta el jueves inclusive sigue su curso.

Antonio Ratner, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, habló con El Litoral sobre la situación laboral de su gremio: “Nos llama la atención la forma de comunicar siendo que nosotros tenemos contacto permanente con el intendente (Pablo Javkin), con el gobierno de la Provincia. Nos comunicaron anoche (lunes) 19.40, y tirando por debajo de la puerta la comunicación, de que se nos invitaba a conciliación obligatoria. Hicimos un video diciendo que hoy (martes) comenzaba la medida de fuerza sin saber que nos habían citado”. “Los intendentes habían hecho una propuesta. Propuesta que nosotros habíamos rechazado, que nos llevó a la medida de fuerza. Insisten prácticamente con lo mismo”, agregó el sindicalista.

El conflicto abarca no sólo a la Municipalidad de Rosario sino a los otros 362 municipios y comunas de nuestra provincia. “Nosotros no hemos recibido por parte de los intendentes, de los presidentes comunales de las 363 municipalidades y comunas de la provincia de Santa Fe cifra alguna desde diciembre de 2019. Otros sectores han recibido a cuenta. Nosotros no”, comentó Ratner. “A cuatro horas de comenzar un paro, nos quieren llamar a conciliación obligatoria. Me parece que tuvieron mucho tiempo”, afirmó.

Antonio Ratner aseguró también: “Tenemos una ley que es la 9.996, una ley de paritarias municipales que no ha sido convocada al efecto. Ojalá que los intendentes tengan una propuesta para hacer y nosotros nos vamos a sentar con gusto”.

Reunión para este miércoles

Por otra parte, el gremialista se refirió a las acciones emprendidas por las autoridades: “Por un lado, se nos obliga a la conciliación y por otro lado, para mañana citaron a una reunión a las 10 de la mañana. Nosotros le dijimos que vamos a estar presentes en la reunión, pero eso no significa que acatemos la conciliación obligatoria. Significa que tenemos la voluntad de discutir con la otra parte”. “Si mañana hay una propuesta, la vamos a poner a consideración”, dijo Ratner.

No trascendió ninguna cifra del incremento solicitado por el sindicato. “Nosotros queremos recuperar lo perdido. No estamos hablando de aumento de sueldo. Queremos no seguir perdiendo más poder adquisitivo de nuestro salario. La inflación ya superó el 18 por ciento y no tuvimos una sola suma a cuenta de lo que hemos perdido. Pasa el tiempo, hablan de bonos y no hablan de política salarial”, afirmó el dirigente.

El número definitivo debería salir de una mesa, aseguró Ratner. “Tiene que salir de una construcción. No se podría discutir un monto a través de los medios. Tendrían que convocar una reunión paritaria de los intendentes y los trabajadores, y que se pongan de acuerdo en una mesa. Como lo venimos haciendo desde 2008 hasta la fecha”.