Martes 08.09.2020 - Última actualización - 16:25

16:21

El acuerdo entre UPCN y ATE con el gobierno es preocupante

Por Gabriel Real (*)

Durante los 12 años del gobierno del Frente Progresista nuestra provincia fue ejemplo en materia de discusiones salariales. Gremio y gobierno, sentados alrededor de una mesa, discutiendo en paritarias y asegurando derechos para los trabajadores.



Manifiesto mi preocupación por el acuerdo al que han llegado en las últimas horas los gremios UPCN y ATE, aceptando sumas fijas, no bonificables y claudicando de esta manera en lo que durante años fue garantizado.

¿Cuál es el argumento?, ¿cuál es la razón? Desde el Poder Legislativo le hemos dado herramientas al gobierno de Santa Fe, antes del comienzo de la pandemia y después también; sosteniendo una actitud responsable y constructiva.



No podemos validar este retroceso. El pueblo de la provincia de Santa Fe no puede retroceder de esta manera. No están cumpliendo con lo que prometieron en la campaña y desconocen todo lo que se ha logrado. Esto no es definir políticas salariales progresistas.

(*) Diputado provincial Partido Demócrata Progresista