Brutal agresión policial: le dispararon en el pecho por defender a su hermano y está grave

Martes 08.09.2020

La víctima tiene 19 años. Le perforaron un pulmón y está internado en terapia intensiva. El policía que disparó a quemarropa fue imputado por “tentativa de homicidio”.

La ciudad de Venado Tuerto vuelve a ser noticia, luego de otro hecho de extrema violencia. Esta vez, un joven de 19 años fue herido en el pecho por efectivos de la fuerza de seguridad y ahora se encuentra internado en terapia intensiva, luchando por vivir.

Se trata de Facundo Vaca, quien el domingo a la madrugada se interpuso dentro del jardín de su vivienda para evitar que tres policías se llevaran prácticamente “a la rastra” a su hermano de 17, luego de perseguirlo porque habría violado la cuarentena. El disparo hecho con un arma antitumulto le perforó uno de sus pulmones y su estado de salud es grave. Además, este martes la víctima iba a ser hisopada para descartar que tenga coronavirus, ya que registró un cuadro de fiebre en las últimas horas.

En diálogo con El Litoral, la madre del chico, Andrea Crosetto, contó que su hijo se encuentra en terapia intensiva y está siendo asistido mecánicamente por un respirador. “Fue necesario que le drenen el pulmón derecho donde le pegaron el tiro, que es el lugar más comprometido y por donde sangraba. Sigue en estado crítico, pero es joven, fuerte y va a salir adelante. Tengo mucha fe en eso. La está peleando”, relató.

“ME VOY EN SANGRE”

La mujer reconstruyó como fueron los minutos más duros de su vida, que parecieron una eternidad. Recuerda que todo se dio alrededor de las 3 de la mañana, cuando el hermano de la víctima, Santiago, regresaba a su casa en calle Azcoaga al 500 (barrio Malvinas Argentinas), tras haber compartido un asado con amigos.

“Nos despertamos sobresaltados por golpes en la puerta. Era Santiago que pedía entrar a gritos. Cuando abrimos, tenía la mano en el picaporte y vi a tres policías que lo arrastraban hacia afuera”, comenzó recordando. Su intuición fue la de ayudarlo a entrar, entendiendo que la policía ya estaba dentro de su propiedad.

“No podía contra los policías y ahí apareció Facundo para ayudar al hermano. En ese forcejeo, empuja al policía para que lo suelte. Nosotros ya estábamos adentro. Me di vuelta para que me expliquen qué había pasado. Ahí lo miró al policía, que prepara el arma, mira a los ojos a Facundo y le dispara en el pecho”.

Por la información que pudo recabar, Andrea dice que el disparo provino de un arma tipo Ithaca: “Todo lo que me acuerdo después de escuchar el tiro, es que mis hijos salieron para el baño. No imaginé que había alguno herido. Facundo estaba de rodillas, su hermano le presionaba el pecho. Le decía ‘me voy en sangre, me voy en sangre’. Gritaba que se moría y le pedía a Santiago que no lo suelte”, describió.

En la desesperación, le pidió a los policías que le ayudaran para salvar a sus hijos y solo uno se ofreció. Pero no había mucho que hacer, más que presión en el pecho para evitar que siga saliendo sangre. “La ambulancia demoró casi 20 minutos. Para mí fueron 2 horas eternas”, agregó.

Crosetto, remarcó que su hijo nunca tuvo episodios con la policía. Y valoró que en simultáneo a estudiar (cursa el 6º año del Colegio Industrial), trabaja con su hermano: “Ellos hacen changas en talleres para ayudarme. No tienen papá hace 7 años porque falleció. Colaboran con la casa, me ayudan a mí y a sus otros hermanos”, sostuvo.

Y cerró: “Yo no sé por qué la policía actúa así. Hay que reverla. Necesitan una capacitación. No están preparados. Nadie puede pegar un tiro en el pecho. Ahora lo tengo en terapia intensiva de un hospital. Eso no está bien. No es justo. A quien lo hirió, lo quiero ver trabajando de cualquier cosa, menos en seguridad. La bala de goma primero al piso, no a quemarropa”.

SOLIDARIDAD

La preceptora de Facundo, Raquel Lina Barrionuevo, se mostró conmovida con el caso. Enseguida descargó toda su impotencia en las redes sociales: “Si todo el plantel docente del Industrial se solidariza con Facundo y su familia, conociéndolo desde hace seis años, doble turno, al que recibimos como abanderado de la escuela primaria en 2015, a él y a sus hermanos Carlos, Santiago y Martín, conociendo a su mamá y sus historias familiares, sus capacidades en la escuela, sus esfuerzos por superarse, entonces está bastante claro que no podemos estar todos tan equivocados”.

En este orden, ponderó: “Ya lloramos, ya despotricamos, ya hablamos todos por teléfono. Ahora un poco más tranquila, sólo voy a dedicar todo mi sentimiento y energía por su recuperación. Va a ser duro, pero Facundo, una vez más ganale a lo difícil. Si sabrás de eso. Te quiero mucho”.

LA VERSIÓN POLICIAL

Según explicó el fiscal de la causa, el doctor Horacio Puyrredón, el informe policial detalla que el domingo cerca de las 3:30 de la madrugada, un móvil del Comando Radioeléctrico intentó identificar a dos personas que se encontraban en la vía pública en el barrio Malvinas Argentina (España y Azcoaga). Ambos huyeron en una moto y son perseguidos.

Los jóvenes llegaron a una vivienda e intentaron ingresar y comenzaron a golpear la puerta, pero terminaron siendo aprehendidos. En ese momento salen de la casa una mujer y otro joven produciéndose un forcejeo y -según el acta policial-, accidentalmente se dispara el arma anti tumulto que tenía uno de los agentes.

TENTATIVA DE HOMICIDIO

Este martes, el policía de 28 años que disparó contra Facundo, cuyas iniciales son E.A., fue imputado como autor del hecho en “tentativa de homicidio”, agravado por ser miembro de la fuerza de seguridad. El fiscal indicó que luego del forcejeo, el policía se alejó un metro y medio del joven y disparó contra él un arma tipo escopeta calibre 12.70 que estaba cargada con cartuchos antitumulto.

De acuerdo con lo resuelto, la audiencia de medidas cautelares se realizará el próximo jueves en horario a definir por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de Venado Tuerto. Puyrredón adelantó que solicitará la prisión preventiva del imputado.