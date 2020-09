Kevin de Bruyne fue elegido Jugador del Año en Inglaterra

El belga Kevin de Bruyne, compañero de Sergio Agüero y Nicolás Otamendi en el Manchester City que dirige Pep Guardiola, fue elegido Jugador del Año en Inglaterra, un premio que otorga la Asociación de Futbolistas Profesionales (PFA).

De Bruyne es el primer jugador de Manchester City en ganar el premio desde su creación, en 1973.

The PFA Players’ Player of the Year 2020: Kevin De Bruyne, Manchester City!

