https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 08.09.2020 - Última actualización - 18:26

18:20

Este martes, un kiosco de diarios y revistas que se encuentra en la esquina de Facundo Zuviría y Pedro de Vega fue el blanco de delincuentes que robaron y vandalizaron el local.

Los ladrones rompieron la reja y un vidrio Vandalizaron un puesto de revistas en Facundo Zuviría al 6200 Este martes, un kiosco de diarios y revistas que se encuentra en la esquina de Facundo Zuviría y Pedro de Vega fue el blanco de delincuentes que robaron y vandalizaron el local. Este martes, un kiosco de diarios y revistas que se encuentra en la esquina de Facundo Zuviría y Pedro de Vega fue el blanco de delincuentes que robaron y vandalizaron el local.

El propietario, José Burgos , dijo “Llegué al rededor de las 8 y me avisaron los vecinos que habían doblado la puerta arriba.” Al mismo tiempo afirmó a El Litoral, “ No se veía nada , es solo para hacer daño y por suerte se llevaron cosas viejas. Hace dos meses que las cuadras no tienen luz, en estos días han entrado a robar a varios negocios. Voy a seguir trabajando porque no soy como todos estos nabos que lo único que saben es robar”.



El puesto quedó destruido y los diarios y revistas desparramados en la vereda, en una avenida que en todo momento presenta importante movimiento tanto de vehículos como de peatones.