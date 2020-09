El irlandés Bennett gana la etapa y el eslovaco Roglic manda en el Tour de Francia

El irlandés Sam Bennett se adjudicó hoy la décima etapa del Tour de Francia, cuya centésimo séptima edición mantiene como líder de la clasificación general al eslovaco Primoz Roglic.

Bennett, que compite para el equipo Deceuninck-Quick Step, se impuso en el tramo de 168,5 kilómetros que unió Le Chateau d'Oleron con Saint Martin de Ré, al superar en el sprint final al australiano Caleb Ewan, reportó la agencia italiana de noticias ANSA.

El eslovaco Peter Sagan completó el podio de la jornada al completar la etapa en tres horas, 35 minutos y 22 segundos, el tiempo del vencedor y con el que también cruzó la meta en el cuarto puesto el italiano Elía Viviani.

