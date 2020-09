Pese al anuncio de un aumento salarial, continúa la protesta de la Policía Bonaerense

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 08.09.2020

19:25

"El desgano está generalizado en toda la provincia, no atender el reclamo dilata más la situación", expresan voceros de la fuerza, que exigen que un policía recién recibido pase a cobrar 60.000 pesos.

Si bien este martes a la mañana, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, anunció que en los próximos días se dará a conocer una “mejora salarial importante” para la Policía Bonaerense, voceros de la fuerza consideraron “una burla” la propuesta de un 30 % de aumento y este mediodía volvieron las protestar en la calle en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires.

“Vamos a seguir con la protesta porque es una burla un aumento del 30%. Nosotros queremos 60.000 pesos en el bolsillo“, expresó la exsargento Virginia Sosa, una de las voceras de la Policía Bonaerense, quien agregó: “Alguien que se recibe de policía cobra 30.000 en bolsillo, con eso no llega ni a cubrir la canasta básica familia”.

En las protestas que la Policía Bonaerense realiza en diferentes distritos no descartan que la situación se desmadre y se llegue a un paro y, ante este panorama, culpan al Gobierno. “Si la situación se dilata y el aumento no llega a los 60.000 pesos la situación puede terminar mal”, dicen.

“El servicio de la seguridad está interrumpido hace rato, porque no podemos brindar seguridad cuando solo dan 7 litros de nafta para 12 horas de servicio. No es solamente el sueldo, también se pide elementos de trabajo para poder brindar la seguridad que el ciudadano se merece”, expresó un policía que prefirió no dar su nombre. “El desgano está generalizado en toda la provincia de Buenos Aires, no atender el reclamo de estos trabajadores dilata más la situación. No podemos seguir esperando, la respuesta tiene que llegar hoy”, concluyó Sosa.

Ayer, efectivos retirados de la Policía bonaerense y agentes en actividad, francos de servicio, y familiares realizaron protestas diferentes puntos de la Provincia de Buenos Aires, como Mar del Plata, La Plata, La Matanza y Bahía Blanca.

Los 14 reclamos de los policías

1 - No habrá ningún tipo de represalia de tipo sancionativas para el personal que concurra a alguna de las convocatorias pacíficas realizadas a los efectos del presente petitorio en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

2 - Aumento del 56% para el subescalafón comando y subescalafón general de haber líquido, esto es, no del sueldo básico sino del básico más las BRNB (Bonificación Remunerativa No Bonificable) y las BRNB menos los descuentos de ley, y que ese aumento sea incorporado al sueldo básico.

3 - Aumento del 64% para el subescalafón de administrativos, técnicos y profesionales y para el subescalafón de servicios generales sobre el haber líquido. Esto es, no del sueldo básico sino del básico más las BRNB y la BRNB menos los descuentos de ley, y que ese aumento sea incorporado al sueldo básico.

4 - Aumento de la hora compensación de recargo de servicio a $189 y la obligatoriedad de dicha compensación.

5 - Pago del servicio de policía adicional en tiempo y forma (se está pagando con 120 días de retraso).

6 - Provisión del uniforme y equipo de trabajo, y aumento del decreto 1315 (mantenimiento del uniforme) a $3.800.

7 - Derecho a la vivienda digna. Planes de vivienda para el personal policial.

8 - No obligatoriedad de la obra social IOMA.

9 - Democratización de las fuerzas.

10 - Derecho a la sindicalización.

11 - Móviles en condiciones para realizar nuestro servicio.

12 - Capacitación y reentrenamiento permanente.

13 - Asistencia psicológica.

14 - Basta de represalias (sumarios, arrestos, desafectaciones y traslados como medidas de disciplinamiento).