https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 08.09.2020 - Última actualización - 20:05

20:04

WhatsApp 3425 080710 - Mail: buzon@ellitoral.com Línea directa

Cuidar los arbolitos

PABLO CABRAL

"Concurrí al Cemafe, ubicado en calle Mendoza. Me pregunto ¿no tendrán suficiente personal de limpieza, de mantenimiento, etc. como para que dos horas a la semana alguien de ese personal les eche un balde de agua a los árboles recientemente plantados? y de paso arregla y ata bien los tutores. Algo muy simple, que no requiere ningún protocolo, nada. Solo voluntad y ganas. Soy una persona mayor y desde chico me enseñaron que el árbol es un ser vivo. Da pena ver el estado de esos arbolitos".

****

Facturas impagables por un mal servicio

UN LECTOR

"En la zona de la costa, en Villa California, han llegado numerosas facturas de la EPE por valores de 50, 60, 70, 80.000 pesos en el trimestre, cifras inauditas para familias que tienen un consumo normal. Aducen que estuvieron mucho tiempo sin tomar lectura de los medidores, pero de cualquier manera eso no explica el monto irracional de las boletas. Digo yo: ¿esta es nuestra empresa de energía? Me parece que para ser empresa le falta un tirón. Y pregunto: ¿no hay un responsable en la EPE que al advertir esas facturaciones no piense que hay algo que anda mal, que algo pasó para que salgan esos números?, ¿no hay alguien que les ponga la lupa antes de que les causen un infarto a los usuarios? Realmente, lo de la EPE se repite en todos lados; encima en esta zona el servicio es pésimo, hay cortes a cada rato. Hay variaciones en la tensión, que queman los aparatos. ¡¡¿Y encima se dan el tupé de mandar facturas de esos montos?!!, ¡¿en qué cabeza cabe?!, ¡¿quién está a cargo de esta empresa, por favor?! ¡Por el amor de Dios!".

****

Cuidado en qué nos quieren transformar

DANIEL PINO

"Quiero dar mi humilde opinión respecto de lo que dicen algunos políticos como propuesta para nuestra Argentina. Escuché a Espert dar sus consejos. Él habló muchas veces de imitar a Chile. Pero debo dejar en claro varios puntos que no se mencionan: la educación en Chile no es gratuita; la salud tampoco. Haber aportado a la jubilación del sistema privado no dio resultado, por los magros haberes que un jubilado percibe. Los sueldos de la clase trabajadora jamás alcanzan un estatus razonable para vivir dignamente. Es decir, que si hacemos caso a esa forma de hacer política, sometiendo a la clase trabajadora a vivir en el límite, mientras la clase más favorecida alcanza todos los niveles del disfrute de la abundancia, en consecuencia, tendremos una brecha de ricos y pobres. Así cualquier política económica daría resultado, ya que dejaría marginados a unos y disfrutarían del país unos pocos. La idea razonable es que todos tengamos la posibilidad de vivir dignamente y para eso hay que ser equitativos en el reparto de las riquezas de un país. Aunque algunos políticos no lo compartan porque son elitistas".

****

Coronavirus

CHONA SOSA

"Quisiera compartir con ustedes estos versos sobre el coronavirus: Aunque me pongas esta máscara, / no puedo contigo. / Aunque a mis ojos los abrigue / con unos lentes misteriosos, / no puedo contigo. / Aunque levante las manos / como queriendo frenarte... / no puedo contigo... / Mis gritos son desesperados, / eco de angustia y dolor... / Pero a ti no te importa... / Sigues caminando silenciosamente, / sin dejar conocerte. // Aunque levante los brazos, / mis manos te dicen: / detente.... Tú no nos interesas... / ¿No sabes que lastimas, que matas? / Queremos que dejes de hacerlo".