Neil Buchanan de "Art Attack" desmiente ser Banksy

Reconocido por sus grandes obras de arte callejero, Banksy ganó gran repercusión a nivel internacional. Aunque su identidad se desconoce, en las últimas horas nació una teoría que asegura que el presentador de "Art Attack" Neil Buchanan estaría detrás del famoso grafitero.

Las obras del enigmático artista suelen encontrarse en parte de los suburbios de Inglaterra y otras ciudades del mundo, hasta suelen ser parte de algunos recorridos turísticos por el gran valor que tienen sus trabajos. Pero su verdadero nombre se mantiene oculto ya que el grafiti es ilegal en varias regiones donde despliega su talento. Sin embargo a partir de un hilo de Twitter de la cuenta @ScouseMan_ surgió el rumor que revelaría que se trata del ejecutor de los "atacazos artísticos" en el programa de manualidades de Disney. "Acabo de escuchar que se rumorea que Neil Buchanan es Banksy", escribió el usuario.

Just heard that it's rumoured Neil Buchanan is Banksy. If true, it's the funniest shit ever. Aintree's finest.



He's a musician and art has followed in the cities of shows he's done allegedly.



This is straight in the believe without question category . pic.twitter.com/LWU48wGekR