Martes 08.09.2020 - Última actualización - 23:20

Kim dice adiós a KUWTK

Anunciaron el final del reality "Keeping Up With The Kardashians"

Después de veinte temporadas al aire, el clan Kardashian - Jenner confirmó el fin del ciclo televisivo

Kim Kardashian y todos los integrantes del clan Kardashian-Jenner lo confirman: llegó el fin de Keeping Up With The Kardashians. ❤️💔 pic.twitter.com/PaAF4hgmU5 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 8, 2020 El reality más famoso de la televisión termina después de 14 años de historia con 20 temporadas al aire. La última edición estrenará a principios de 2021, anuncia la familia en un comunicado oficial. Tenés que leer ​ La decisión de terminar el programa llega después de que este año se reveló que el rating de KUWTK venía en picada desde las últimas temporadas. Sobre todo en las últimas semanas de la pandemia. Es incierto si las consecuencias de grabar en el confinamiento influyó en esta decisión, pues cada integrante tenía que grabar 16 horas de su día con un iPhone. La familia dio un agradecimiento especial a sus fans y también a Ryan Secreast por creer en ellas. "Estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han observado durante todos estos años - a través de los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas, y las muchas relaciones y los niños. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos", lee el comunicado.