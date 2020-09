La docencia extiende reclamos y continúa en una "amarga espera"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Este miércoles comenzarán nuevas jornadas de protestas en el sector docente, que superará los 17 días pidiendo mejoras salariales. Mientras se aguarda la convocatoria a paritarias del gobierno, se extienden también las definiciones sobre un eventual regreso a las escuelas.

En la semana en que se celebra el día internacional de la alfabetización, decretado por la Unesco en 1985, y el día nacional del maestro, en homenaje a la figura de Domingo Faustino Sarmiento, la realidad educativa en la provincia no muestra ánimos de festejos. Los docentes santafesinos reclaman por el reconocimiento salarial y la convocatoria al diálogo, mientras aguardan definiciones sobre el eventual regreso a clases presenciales.

Los gremios dispusieron nuevos paros para esta semana, acumulando más de 17 en lo que va del año. Los docentes públicos definieron cese de actividades para el 9 y 10, 15, 16 y 17 de septiembre, y los particulares resolvieron medidas de fuerza este miércoles y jueves.

Al respecto, el secretario general del Sadop Santa Fe, Pedro Bayúgar, sostuvo que "con estos próximos paros alcanzamos un triste hito: atravesar la semana del maestro sin una política salarial acorde a la realidad docente".

"Seguimos esperando que se nos convoque a discutir una política salarial acorde a la realidad que vivimos los docentes. Esperamos la sensibilidad del gobierno con nuestros reclamos, porque este es un sector que ha trabajado durante toda la pandemia haciéndose cargo de los costos de la educación a distancia", agregó Bayúgar.

"El ministerio sabe que estamos trabajando más de la cuenta, fuera de horario, con elementos propios y pagando los servicios. Ese esfuerzo no se puede sostener por sí solo. Lamentablemente, la vinculación educativa terminará decayendo si no se busca mejorar la vinculación", manifestó sobre la posición del gobierno.

"Volver a cases parece ilusorio"

Durante las últimas semanas de julio y las primeras de agosto, se llevaron adelante las capacitaciones para un eventual regreso a las aulas. Si bien septiembre fue fijado por el ministerio como una fecha tope para tomar la decisión, a la fecha el cuadro epidemiológico muestra una realidad compleja para que esta idea se lleve adelante en Santa Fe.

"La experiencia nos muestra que, tanto a nivel nacional como internacional, el regreso no ha sido un operativo exitoso; al contrario, fue un mayor generador de contagios. Hay que experimentar en cabeza ajena y no seguir insistiendo en un proyecto que, en este momento, parece un proyecto ilusorio", dijo Bayúgar consultado sobre esta posibilidad.

En tanto, el titular del Sadop sugirió que "se deben poner las energías en mejorar las condiciones de la educación a distancia, que es muy desigual en la provincia, y los salarios de los docentes".

Y agregó: "Provincias como San Juan y Córdoba ya asumieron que el escenario no está dado como para volver a las escuelas y fijaron el regreso de la actividad educativa para el inicio del año que viene".

"No están dadas ni las condiciones sanitarias ni las condiciones salaries ni las condiciones laborales para volver. Cuando no teníamos ni un contagiado en la provincia, se suspendió la actividad escolar. Sería absurdo volver ahora con la situación de contagios que tenemos. Pero la actividad no puede ser mantenida con los recursos propios de los docentes. Sin reconocimiento, se profundizará el malestar y se extenderá hasta el inicio del año que viene", advirtió.

Amsafe pide condiciones

El magisterio resolvió este martes paros los días 9 y 10 de septiembre, y otra jornada para el 15, 16 y 17. Entre las exigencias figuran la "convocatoria inmediata a paritaria, aumento de salarios y jubilaciones, bono de emergencia para reemplazantes y resoluciones para concursos pendientes.

Asimismo, los planteos se ubican en torno a las condiciones de trabajo y de salud de la comunidad educativa. En el último encuentro convocado por las carteras de Salud y Trabajo, los representantes gremiales manifestaron "profunda preocupación por los directivos, docentes y personal de las escuelas que están poniendo el cuerpo para acercar el alimento a los alumnos" y plantearon "la necesidad de que el estado provincial garantice la salud de la comunidad con políticas y acciones".

UDA reclama sensatez

La Unión de Docentes Argentinos Seccional Santa Fe resolvió un paro de actividades los días 11, 12, 19, 20 y 21 de agosto ante la "respuesta insensata al reclamo salarial docente" por parte del gobierno.

"Luego de largos meses de sostener el sistema educativo, la administración provincial decidió dejarse de dilaciones y pretende resolver un conflicto salarial con el pago de una suma fija no remunerativa y no bonificable -por única vez-, lo que resulta absolutamente una clara muestra de insensibilidad y desconocimiento de la realidad económica de las y los docentes de la provincia" los que "necesitan una urgente recomposición salarial", sostuvo la secretaria gremial de la Seccional, Gilda Gallucci.

Cuotas absurdas

Bayúgar se mostró calificó de "absurda" la habilitación ministerial para aumentar las cuotas de los colegios privados, ya que "toma un bono por única vez como un incremento salarial". "A nivel nacional, hubo un compromiso de no aumentar las cuotas. Pero el representante provincial de la enseñanza privada responde a la mirada de los empleadores, que es a quienes beneficia esta medida. Hace falta una mirada con un sentido social más profundo y menos mercantilista", agregó.

Acuerdo distinto

"No nos gusta lo que les ofrecieron", dijo Bayúgar consultado por el acuerdo alcanzado entre el gobierno y los empleados públicos. "El régimen de la administración central no es aplicable a la docencia. Nuestra realidad laboral es diferente. Aportamos casi un 10% del cargo testigo inicial con el Incentivo Docente. Eso nos posiciona distinto en la negociación. Ojalá que el gobierno así lo entienda también. Sin embargo, hasta el momento no tuvimos una posibilidad de negociación", concluyó.