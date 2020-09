San Javier: avanza el proyecto para dotar de gas a la región

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El senador José Baucero y el vicepresidente de Enerfe dieron detalles del proyecto que permitirá la llegada del gas natural a la zona.

Luis Verón | region@ellitoral.com

El Senador José Baucero encabezó este martes 8 de septiembre en San Javier una importante actividad y recibió en la Casa del Senado al Vicepresidente de ENERFE Juan Carlos Cesoni.

Estuvieron presentes, el Presidente del Concejo Deliberante de Romang, Samuel Sager y los ediles de esa ciudad Juan Carlos Crudelli y Jorge Orzán, los concejales de San Javier Ingeniero Agrónomo Eduardo Baucero y Marcelo Iturre, el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Javier Ricardo Domet, el Secretario de Obras y Servicios Públicos Arquitecto Andrés Vivas, el Ingeniero Agrimensor Sebastián Noestzel, el Presidente de la Comuna de la Brava Rubén Matterzón, el Gerente de la Mutual de Romang Fútbol Club Alberto Bieri y los Ingenieros Emiliano Carreras y Nicolás Tourn.

Baucero dio la bienvenida al funcionario y le agradeció la presencia en el departamento para discutir estos temas que son tan relevantes para toda la región.

El legislador destacó además que realizó el pedido para incluir en este proyecto a La Brava, ya que la red pasa por la localidad.

"La provincia hoy tiene una aspiración, y es que todos los santafesinos tengan gas, especialmente los que producen y lo necesitan para poder ser competitivos" expresó Cesoni

"Desde el gobierno tenemos tres criterios, y son que si el gasoducto pasa cerca se hace la obra, no importa si es un pueblo grande o chico, el segundo criterio, es que lo financia la provincia, lo que da la garantía que esto se puede hacer, y el tercero es que no lo pensamos por contribución de mejoras, o sea, no es que luego el vecino tendrá que devolver, y además la convicción que los trabajos serán realizados ENERFE" remarcó el Vicepresidente del ente provincial.

Por último, destacó: "Se van a establecer prioridades, pero siempre con la mirada puesta en que el gas llegue tarde o temprano a todos".

La obra, tiene un presupuesto que ronda en la inversión primaria los 4500 millones de pesos, por lo que se trabajará para incluirla en el presupuesto 2021.

Mediante videoconferencia participaron, la Ministra de Infraestructura Silvina Frana, que se encuentra cumpliendo aislamiento preventivo, después de que su padre diera positivo de Covid -19, el Presidente de ENERFE Juan Dangelo, y el Subsecretario de Planificación Estratégica del Ministerio de infraestructura David Priolo.

"Creo que ha sido una reunión muy positiva, más allá de este contexto tan complicado qué plantea esta pandemia, nuestro gobierno provincial está trabajando para concretar obras muy representativas cómo esta qué van a permitir el desarrollo de nuestra región" reflexionó el Senador Baucero al término de la actividad.