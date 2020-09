Cientos de personas fueron evacuadas por los incendios forestales en California

Cientos de personas fueron evacuadas en helicópteros de áreas azotadas por incendios forestales en California, donde peligrosos vientos secos amenazaban con avivar más las llamas este martes.

Estos vientos llegan después de que el largo fin de semana, feriado por el Día del Trabajo en Estados Unidos, se registrara una ola de calor sin precedentes, manteniendo al estado más poblado del país en alerta mientras unos 14.000 bomberos combaten unos 25 grandes focos de incendios.

"Estamos lidiando con desafíos que no hemos visto en los tiempos modernos", dijo el gobernador de California, Gavin Newsom.

The 2nd, 3rd and 4th largest fires in #California's history are all burning right now.



This is what a.#climatecrisis looks like. Stop the delays. Stop the denial. #ActOnClimate #Climate #energy #GreenNewDeal #CaliforniaFires #CaliforniaHeatWave pic.twitter.com/6KxhOjZloG