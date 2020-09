https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras la situación sanitaria del plantel El médico de Boca dijo que "nadie se va a morir por ganar o perder la Copa Libertadores"

El director del departamento médico de Boca Juniors, Guillermo Bortman, consideró que "nadie se va a morir por ganar o perder la Copa Libertadores", en alusión a la complicada situación sanitaria que atraviesa el plantel, con 22 futbolistas contagiados de coronavirus cuando restan apenas ocho días para el partido ante Libertad de Paraguay con el que reiniciará el certamen interrumpido en marzo por la pandemia.

"Si se pierde la Libertadores no pasa nada. nadie se va a morir por ganar o perder la Copa, menos en un club con la historia que tiene Boca, impresionante a nivel mundial. Nadie se a morir porque le vaya bien o mal, yo quiero que estén todos los jugadores sanos", destacó el doctor Bortman en una entrevista que concedió a Fox Sports.

El médico del equipo que conduce Miguel Angel Russo también se refirió a la cuestionada "burbuja sanitaria" que preparó Boca en un hotel en la zona de Tristán Suárez, donde a pesar de los estrictos controles hubo una cadena de contagios.

"Todo esta saturado. No es un partido de Copa Libertadores, esto es mucho más profundo, se habla de vida o de muerte. Lo grave es que a un atleta le pase algo y termine muriendo. Que hablen de negligencia es demasiado fuerte, creo que hay que ser más cuidadosos", subrayó el médico.

"Una burbuja es un lugar aséptico pero ¿quién le da de comer a los jugadores? Es imposible que no haya alguien que entre y salga del lugar, ni acá ni en ninguna parte del mundo. En la de Fórmula 1 hubo contagios, en el US Open también hubo casos, no es culpa de los médicos, la situación es así", añadió Bortman.

