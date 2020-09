Presentaron las sedes del Mundial 2023

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 09.09.2020

10:16

Francia dio a conocer las diez ciudades que albergarán el certamen que ejecutará su kick-off el 8 de septiembre. Hay doce selecciones clasificadas; mientras que las restantes ocho surgirán de la Qualy.

Exactamente a tres años del inicio de la Rugby World Cup 2023, la Federación Francesa de Rugby presentó las sedes del certamen, conformadas por una decena de ciudades: Paris, Lille, Nantes, Niza, Toulouse, Marsella, Saint Etienne, Lyon, Saint Denis y Bordeaux.

El kick-off se ejecutará el 8 de septiembre de ese año, en un territorio con un exquisito caudal cultural y deportivo, dotado con elementos más que suficientes como para que se constituya en otra versión inolvidable de la competición.

Desde París, el CEO de la FFR, Claude Atcher, prometió que el torneo tendrá un impacto positivo en la sociedad; que marcará nuevos estándares de inclusión social, relación en la comunidad y protección del medio ambiente, a través de todo lo que el rugby representa.

* "Francia 2023 está abrazada a una visión: tener un impacto positivo para el rugby y el planeta al ofrecer un evento responsable, que enfrente los desafíos de hoy y mañana. Rugby World Cup 2023 será más que un evento deportivo: dejará un legado muy profundo", prometió.

Por su parte, el CEO de World Rugby, Brett Gosper, aplaudió los planes que verán a Francia 2023 dar un paso adelante respecto de los logros de Japón 2019, que atrajo a 2 millones de nuevos jugadores y jugadoras, logró colmar el 99% de la capacidad en los estadios, generó 1,13 millones de visitantes y generó un impacto económico record en el país de 4,3 billones de Libras Esterlinas.

* "En un mundo cambiante y sin certezas a partir de la pandemia de COVID-19, es importante que los principales eventos no sean tan solo una catedral del deporte y el marco para actuaciones de nivel mundial, pero un símbolo de unidad, diversidad y cambio", aseveró.

* "Rugby World Cup no escapa a esto y en 2023 definirá una era. Ya no es el caso de pensar que hará Francia para RW C, pero que hará el torneo para Francia, su sociedad, su infraestructura deportiva y la economía. Cuando faltan tres años, tenemos la confianza de que Francia cumplirá sus promesas. Como destacó Claude, ya están avanzando de manera excelente y estoy convencido que el torneo será un sólido vehículo de cambio social", agregó.

Para tener en cuenta

Es oportuno recordar que la Rugby World Cup Francia 2023 ya posee una docena de selecciones clasificadas, por haber culminado en los tres primeros lugares de sus respectivos grupos de la RWC Japón 2019. Se trata de Sudáfrica, Inglaterra, Nueva Zelanda, Gales, Japón, Francia, Australia, Irlanda, Escocia, Italia, Argentina y Fiji.

Las restantes ocho surgirán de la Qualy, que poseerá un proceso de torneos regionales y tras-regionales, teniendo como conclusión un repechaje de cuatro equipos, los que se medirán entre sí en noviembre de 2022, con la finalidad de determinar al último "pasajero" del certamen.

Las fechas de los eventos en 2021 se anunciarán oportunamente y estarán sujetas a la evolución de la pandemia de Covid-19. En cuanto al ordenamiento de los respectivos grupos previos, en principio está programado para fines de noviembre del presente año.

Con relación a las plazas de la futura Qualy, vale consignar que América tendrá dos lugares directos; mientras que Oceanía tendrá un clasificado directo con un segundo lugar disponible en un play-off con Asia. Por su parte, Europa poseerá dos plazas directas; Africa una y del repechaje final, surgirá la restante.

* "El proceso ha sido diseñado para maximizar los eventos existentes reduciendo los costos para participantes y organizadores, algo importante mientras todos nos recuperamos de la pandemia global. De parte de World Rugby, quiero desearle a todos los equipos que participarán la mejor de las suertes en su camino a Francia 2023", había expresado en su momento Sir Bill Beamount, presidente de World Rugby.

Los Springboks estarán en el Championship 2020

Más allá que aún no se ha oficializado la confirmación respectiva, es un hecho que el Seleccionado de Sudáfrica estará presente en el Rugby Championship 2020, que está programado desde el 7 de noviembre y hasta el 12 de diciembre venideros en Nueva Zelanda.

Pese a las vehementes negativas de Sanzaar, los organizadores del RCh poseían dudas sobre la participación de los actuales campeones del mundo, como consecuencia de las dificultades impuestas por la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, en las últimas horas surgieron indicios claros que los Boks estarán presentes. Por ejemplo, cuando se supo que el head coach Bokke, Jacques Nienaber, está planeando una concentración con los jugadores que juegan en Europa para el próximo mes.

Otro dato fehaciente, fue cuando el Director de Rugby de Sale, Steve Diamond, anunció que siete Boks dejarán el club en esa fecha para unirse a una serie de entrenamientos en Sudáfrica. Se refería a Rohan Janse van Rensburg, Francois de Klerk, Coenie Oosthuizen, Armand van der Merwe, Dan Du Preez, Rob Du Prez y Jean-Luc Du Preez.

De este modo, también se puede inferir que Sudáfrica llevaría a territorio kiwi un plantel ampliado, quizás conformado por más de 40 jugadores, como consecuencias de los impedimentos que existen por la pandemia y atendiendo -por ejemplo- a eventuales lesiones durante el desarrollo del torneo.