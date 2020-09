Atlético de Rafaela se va metiendo en el mercado de pases

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La llegada de dos delanteros está cerrada con vistas a la definición de los dos ascensos a la Liga Profesional, aunque todavía no hay certezas sobre cómo será la competencia ni cuándo comenzará. Ahora, la prioridad es un zaguero.

Por Juan Carlos Scalzo

Este miércoles, el cuerpo técnico y los futbolistas del albiceleste rafaelino cumplen la primera semana de entrenamientos bajo el estricto protocolo fijado por la AFA y las autoridades sanitarias a nivel nacional para evitar contagios de coronavirus. Las actividades se realizan íntegramente en el predio del Autódromo, con una rutina que se repetirá hasta el próximo domingo, jornada en la que se pondrá fin al primer ciclo de trabajo. Un día después se realizará un nuevo testeo serológico y si no se detectan contagios se afrontará una nueva etapa de entrenamientos.

La novedad en estos días fue que a los 18 jugadores que iniciaron las prácticas el lunes se sumó el mediocampista zurdo Angelo Martino, quien estaba con aislamiento preventivo por haber tenido contacto estrecho con un infectado de CoViD-19, pero los análisis a los que fue sometido arrojaron resultado negativo.

Hasta aquí, los futbolistas que entrenan bajo las órdenes de Walter Otta son: Matías Tagliamonte, Lucas Blondel, Emiliano Romero, Roque Ramírez, Juan Cruz Esquivel, Nahuel Pezzini, Gastón Tellechea, Lautaro Navas, Matías Valdivia, Federico Ortíz, Facundo Soloa, Stéfano Brundo, Nahuel Speck, Diego Meza, Enzo Copetti, Franco Baudracco, Luciano Pogonza, Alex Luna y Martino.

Llegan dos

A todo esto, la dirigencia empezó a acelerar las tratativas para conseguir refuerzos y para este jueves se aguarda el arribo a la ciudad del experimentado centrodelantero Claudio Bieler, quien luego de firmar su contrato deberá observar la cuarentena de rigor por dos semanas.

El otro atacante que se incorporará es Thiago Nuss, quien llegará procedente de Argentinos Juniors, en una operación en la que el pibe Matías Godoy pasará al club de La Paternal. Godoy, de 18 años, había sido prestado por la Crema, a comienzo de año, al Dinamo Zagreb de Croacia, pero quería regresar al país y logró rescindir su contrato. En conocimiento de la situación el "Bicho" se mostró interesado en contar con sus servicios mientras que Walter Otta tenía apuntado a Nuss. Las dirigencias avanzaron en las negociaciones y se pusieron rápidamente de acuerdo en una especie de trueque.

Según los trascendidos, porque aún nada se informó oficialmente, Nuss, de 19 años, será cedido a Atlético sin cargo para lo que se viene hasta fin de año. En tanto que el juvenil del albiceleste irá a préstamo con una opción de compra del 50% de sus derechos económicos que rondaría los 300.00 dólares.

En la mira

El defensor central Fernando Piñero es la prioridad de la dirigencia cremosa para apuntalar la última línea y existen conversaciones con su representante. Vale recordar que Atlético tenía todo acordado de palabra con el zaguero Nicolás Sansotre, pero el jugador no respetó su compromiso y decidió irse a Tigre, cuando el club de barrio Alberdi ya había anunciado su vinculación en las redes. Piñero tiene 26 años y en la última temporada jugó para Santamarina de Tandil, con 12 partidos en cancha y un gol anotado..

Si bien no se conoce el estado de la negociación había optimismo para llegar a buen puerto. De todas maneras, se sabe que el cuerpo técnico sondea otros nombres para la misma posición para el caso de no poder vincular a Piñero.

Volvería a jugar en noviembre

Chiqui fue muy cauto en su discurso ante sus pares los dirigentes, recalcó que la AFA sigue alineada a las determinaciones del Gobierno Nacional y entonces ató la fecha de inicio a una próxima reunión con Ginés González García. Sí, en cambio, se puso un tentativo para que los clubes de las categorías menores definan sus ascensos en la cancha: del 1° de noviembre al 31 de enero.

Así, para la Primera Nacional, la B, C y D se dispuso un lapso entre noviembre y enero para que resuelvan sus situaciones. Ninguna categoría tiene, aún, cerrados sus formatos, por lo que en estos días se sucederán reuniones para ir definiéndolos. Y mucho tendrá que ver el fallo que el TAS tenga con respecto a la presentación de San Martín de Tucumán, que reclama uno de los ascensos a la Liga por haber sido el puntero de una de las zonas en el Nacional. "No sea cosa que el TAS haga subir a San Martín y eso provoque un ascenso en cadena de Atlanta (líder de la otra zona) y los ganadores de los Aperturas en la B, C y D (Almirante, Cañuelas y Liniers)", lanza el presidente de un club del Nacional en off.

Todo puede pasar por estos días en la AFA. El arranque del fútbol grande dependerá del Gobierno, ya que Tapia estará en contacto permanente con el ministro de Salud para llegar al mejor acuerdo. El Ascenso ya tiene almanaque, pero también dependerá de los números de la pandemia. Así que, por ahora, el fútbol sigue atado al coronavirus.