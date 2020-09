"Bebe" Acosta: "Quiero ir a Unión y jugar el clásico contra el Pulga"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El "Vasco" Azconzábal lo conoce, lo llamó un par de veces y lo quiere. El jugador, con sus declaraciones, marca la cancha. Por ahora, dicen que Unión no acelera con algo concreto.

Se podría decir a esta altura, en el mercado de la post-pandemia, que lo de Guillermo "Bebe" Acosta es una novela del Mundo Unión. Y en parte, casi en la figura de convidado de piedra, de Atlético Tucumán. ¿Qué es cierto y que no de todo este culebrón que mezcla dos clubes, un jugador y dos entrenadores?.

-1) Es real que Guillermo "Bebe" Acosta quiere jugar en Unión. O por lo menos salir de Tucumán

-2) Es real que el "Vasco" Azconzábal, que lo conoce porque ya lo dirigió, habló un par de veces con el "Bebe" Acosta

Después, sin dudas, es un juego de fortalezas y debilidades. El habitual mundo de presiones que se activa cuando hay intereses cruzados. En el medio, muchas preguntas "sueltas".

-1) ¿Es real que Zielinski amenazó con renunciar si "Bebe" Acosta viene a Unión?

-2) ¿Es real que Unión no acelera porque pretende que el "desgaste" primero lo hagan el jugador y su representante?

Hasta este martes, todo era especulaciones y trascendidos. Pero, de golpe, el jugador se decidió a hablar y rompió el silencio. A través de Radio GOL (FM 96.7), Guillermo Acosta dejó en claro desde Tucumán que se quiere poner la rojiblanca a bastones del Tate. "Todos estamos trabajando con normalidad, ninguno tuvo síntomas, seguimos trabajando y ahora estamos esperando los estudios que nos hicimos ayer, así que vamos a tener los resultados (N. de R.: se confirmaron cuatro positivos en las últimas horas). La sensación fue muy rara luego de dos o tres meses de haber vuelto. Esto es todo raro de llegar, cambiarte en el auto y volver a tu casa, pero hay que trabajar y meterle duro para poder volver a hacerlo como antes".

En cuanto su posible salida de Tucumán para venir a Unión, expresó: "Anoche hablé con Roberto San Juan y me dijo que se iban a acelerar los pasos, falta que los clubes se pongan de acuerdo, mi interés está en jugar en Unión, se tienen que poner de acuerdo y habrá que ver si se pueden poner de acuerdo. Tengo contrato por dos años más con Atlético Tucumán".

Sin dudas que la presencia de Juan Manuel Azconzábal como entrenador de Unión es algo que lo compromete y mucho al "Bebe" Acosta para desembarcar en Unión. El todocampista "Decano" le dedicó unas palabras al "Vasco" y dijo: "Fue uno de los profes que me enseñó cómo ser profesional, me enseñó muchas cosas, me hizo ver el mundo del fútbol; lo respeto y admiro mucho por su trabajo y su personalidad, es uno de los mejores de la Argentina. Tiene mucho para darnos: aprender tanto en el fútbol como en la vida. Primero perdimos el ascenso contra Huracán y logramos el ascenso al año siguiente".

En cuanto a la parte táctica del hoy reemplazante de Madelón, el "Bebe" volvió a elogiar al "Vasco" con el dibujo: "Lo conozco bien al Vasco, siempre tuvo dos o tres esquemas que siempre funcionaron, acá tuvimos dos sistemas en todo su proceso y nos fue bien, ascendimos, llegamos a Copas; jugamos bien, cuando ganábamos lo hacíamos por mucha diferencia. Lo conozco bien y siempre le cumplí en un rol donde me enseñó a pararme en la mitad de la cancha".

Luego, explicó cómo "maneja" sus ganas para salir de Tucumán y llegar a Santa Fe: "Al único que le manifesté mi deseo fue a Miguel Abbondándolo, que es quien maneja el fútbol en Atlético. Me dijo que iban a hacer lo posible si lo hablaban desde Unión, pero también me dijo que de la única forma que salía es por medio de una compra. Por medio de un préstamo no saldría. Mi representante sabe de la situación, así que seguramente iban a apurar el tema en estos días".

Al toque, redobló la apuesta: "Me gustaría jugar en Unión, es un lindo club, está jugando copas y sería un lindo desafío. Hablaron de Unión con mi representante, entre ellos y el club están tratando de llegar a un acuerdo. Quiero aprovechar esta oportunidad: es Unión uno de los grandes de Santa Fe. Estoy con todas las pilas, si se da el pase sería ideal viajar mañana".

Como se sabe, sus ex compañeros en Atlético Tucumán, Luis "Pulga" Rodríguez y Rodrigo Aliendro, están actualmente en Santa Fe y jugando en la vereda de enfrente. "Me imagino el clásico con dos buenos compañeros, a la primera los tiro para afuera... jajaja. Con Pulga hablé y me dijo que es un lindo club, que la ciudad es hermosa, que si tenía ganas que le meta para adelante y que me iba a estar esperando en Santa Fe, pero es de la contra (risas)".

Luego, habló de este momento de Atlético Tucumán (la nota fue previa a los cuatro positivos de este martes por la noche) y su relación con Ricardo Zielinski: "El Ruso se sumó esta semana, más o menos tiene su base en lo que quiere, siempre estamos hablando y me dice que siempre voy a estar entre los 18 mientras ande bien".

Para cerrar, después de dejar en claro que quiere jugar en Unión, el "Bebe" Acosta aportó un deseo personal: "Mi desafío es volver a jugar la Sudamericana, llegar lejos, ganarla, quiero crecer como jugador. Cuando volví a Tucumán, después de jugar en Lanús, me costó adaptarme".

"Al predio lo elige Luis"

Más allá de la primicia absoluta del dirigente Roberto "Tito" Mernes a LT9, en cuanto a que "Unión comprará su predio antes del 30 de diciembre", muchas especulaciones ganaron la calle respecto a las dimensiones (entre 15 y 20 hectáreas) y la ubicación (Autopista o Ruta 19).

Se habla de dos predios en el sprint final, los que dependerán del sí a la forma de pago que proponga Unión. Claro que, más allá de eso, pesará mucho la opinión de Luis Spahn, no sólo por ser el presidente sino porque es conocedor de cada uno de los detalles importantes. Por ejemplo, el famoso estudio de las condiciones del suelo.