https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 09.09.2020 - Última actualización - 12:43

12:37

Declaraciones de Andrés Fassi a El Litoral

"El problema de Chancalay es de Colón... nada que ver Talleres"

Es uno de los jugadores que busca potenciar el "Barba" Domínguez. Su contrato vence en un puñado de meses y no hay avances en la renovación con Colón. "Nosotros no sacamos jugadores libres de los clubes", dicen en la oficina de Adrián Ruocco, mismo representante de Carlitos Tevez y Chancalay.

¿Contra la pared?. Tomás Chancalay exigiendo la parte física en el predio sabalero. El chico, elegido por Domínguez para arrancar en el radar de los once, quiere quedarse en Colón. Para ello, debe renovar el vínculo. Crédito: Flavio Raina



¿Contra la pared?. Tomás Chancalay exigiendo la parte física en el predio sabalero. El chico, elegido por Domínguez para arrancar en el radar de los once, quiere quedarse en Colón. Para ello, debe renovar el vínculo. Crédito: Flavio Raina

Declaraciones de Andrés Fassi a El Litoral "El problema de Chancalay es de Colón... nada que ver Talleres" Es uno de los jugadores que busca potenciar el "Barba" Domínguez. Su contrato vence en un puñado de meses y no hay avances en la renovación con Colón. "Nosotros no sacamos jugadores libres de los clubes", dicen en la oficina de Adrián Ruocco, mismo representante de Carlitos Tevez y Chancalay. Es uno de los jugadores que busca potenciar el "Barba" Domínguez. Su contrato vence en un puñado de meses y no hay avances en la renovación con Colón. "Nosotros no sacamos jugadores libres de los clubes", dicen en la oficina de Adrián Ruocco, mismo representante de Carlitos Tevez y Chancalay.

Por Dario Pignata SEGUIR A punto de subirse al avión para viajar a Estados Unidos (se dice que es por un fichaje para el Pachuca de México), el presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, salió al cruce de rumores que indicaban un interés concreto de negociar "por afuera" con Tomás Chancalay, jugador que tiene contrato "corto" en Colón y que hoy no está logrando un acuerdo para renovar con la entidad del Barrio Centenario. "El problema de Chancalay con Colón es un tema de ellos dos; Talleres no tiene nada que ver", dijo Andrés Fassi a El Litoral. Además, en la misma consulta del diario de Santa Fe, donde reconoció que "Chancalay figuró en algún momento en una larga lista que había armado el entrenador, el presidente de Talleres afirmó que su club "está retirado del mercado de pases. No hacemos más nada, si ni siquiera sabemos cuándo vamos a jugar al fútbol". Como se sabe, Tomás Chancalay (manejado por Adrián Ruocco, el mismo representante del "Apache" Carlos Tevez) quedó con un contrato "corto": se vence en junio de 2021, pero tal como pasó con Braian Galván podría firmar para otro club dentro de apenas tres meses y días. El tema es que, en el medio de tantos conflictos, tironeos, cartas-documentos, arreglos y conflictos, la renovación de Tomás Chancalay con Colón quedó "en modo pausa". "Nos cambiaron demasiado la bocha", filtraron en el entorno del jugador que será papá en este 2020 y quiere quedarse en Santa Fe. Igualmente, desde la oficina de Ruocco fueron muy claros ante la consulta de El Litoral: "No estamos logrando avanzar, estamos frenados con Vignatti. Pero que la gente de Colón se quede tranquila: nosotros no sacamos jugadores libres de los clubes. No lo hicimos nunca, menos ahora". Algunos dicen que hay diferencias salariales (entre lo que ofrece el club y lo que desea la otra parte) y otros afirman que el problema es el "blindaje" o el monto "de salida", considerando que el contrato está por vencer y hay que renovar. Una vía de "escape", por llamarla de alguna manera, podría ser una oferta de otro club que conforme y le sirva a las dos partes: a Colón y a Chancalay. "Es una posibilidad, seguramente en los próximos días se intentará retomar con los dirigentes de Colón". Este martes, el tema se puso en agenda por el supuesto interés de Talleres, algo que desactivó el mismo Andrés Fassi en declaraciones exclusiva a El Litoral: "Si a Chancalay le quedan cinco, seis o siete meses de contrato, es una tema de Chancalay con Colón. ¿Qué tiene que ver Talleres?. Además, sea Talleres o cualquier club, deben negociar con Colón porque hay un contrato vigente. Nunca hablamos con nadie y además le acabo de comunicar al entrenador que Talleres se retira del mercado de pases. Están suspendidas todas las gestiones, si ni siquiera sabemos cuándo vuelve el fútbol. Es más, ni sabemos si vuelve". Fassi, el "bombardero" Sin dudas, más allá de la exclusiva a El Litoral, volvió a transformarse el martes en un día de furia para el presidente de Talleres de Córdoba. Una vez más, Andrés Fassi apuntó y tiró. Como se sabe, el fútbol argentino iba a volver a finales de septiembre, pero el aumento de los casos de coronavirus en el país reprogramó la decisión y recién se volvería a jugar a mediados de octubre. Ante esa situación, el presidente de Talleres, Andrés Fassi, dio su opinión. Primero en una nota con TyC Sports, luego con el programa radial del periodista Fernando Niembro. - "Si la gente del gobierno estaría bien informada no habría ningún problema en volver con el fútbol". - "Es inadmisible que no retornemos a jugar en Argentina. Más de 160 países están jugando, ya fue difícil aceptar la fecha del 25 de septiembre. Ahora, con esta nueva postergación, no tiene adjetivos la situación. ¿Dónde estamos los 24 dirigentes de Primera?". - "Le dimos la potestad a Tinelii de mejorar el fútbol argentino. Es vergonzozo lo que han hecho, no se ha hecho absolutamente nada, las reuniones que se dieron fueron una vergüenza, es muy complicada esta situación". - "La palabra de los dirigentes no es tenida en cuenta por Claudio Tapia, todo lo resuelven entre unos pocos. En materia de fútbol, tenemos que decir basta. ¿Nos vamos a ir hasta el 15 de octubre? Es insólito, los de al lado juegan todos". - "Si ustedes hablan con otros dirigentes, van a opinar como yo. Ahora, después no actuamos en grupo. No puede ser que 160 países hayan empezado a jugar y acá se dilata nuevamente el comienzo. No encuentro explicación a esto". - "A Tapia, en los últimos meses, le mandé entre 15 o 18 mensajes. No tuve respuesta, por lo cual decidí no enviarle más. Tinelli te contesta, pero la tira afuera, siempre es muy diplomático". - "No podemos matar al fútbol, estamos matando a los clubes. Somos el segundo país más exportador del mundo, esto va a dejar una secuela irreparable por años". - "Hay que aprender a convivir con el virus. Si hoy, un equipo tiene dos positivos, no jugarán. Es como tener un desgarro a mitad de semana. La estadística dice que tan solo el 2% de los planteles se contagian". - "Me siento avergonzado y responsable de no poderle dar una solución a los 38 millones de hinchas de mi país". - "Talleres tiene un presupuesto de 700 millones de pesos. De marzo a hoy perdió el 70% de los ingresos. Nos salva que hemos vendido". - "Para no quebrar tuvimos que debilitarnos deportivamente". El otro Tomás, Sandoval, igual En lo administrativo, con el vencimiento "corto" del contrato, también es similar la situación de Tomás Sandoval, muy poco valorado en los últimos tiempos en el Mundo Colón. El hijo del "Loco" Sandoval, fanático sabalero, es representado por Pedro Aldave, el agente internacional de Lucas Alario y de excelente relación con el presidente sabalero José Vignatti. Más allá de que tampoco hay acuerdo por el momento con Sandoval, la idea de quienes lo representan es poder salir bien de Colón y poder darle rodaje en otro club. Una vez más, a priori, quedará demasiado relegado en "su" club. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa