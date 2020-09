https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe

Recuerdan que los test de coronavirus de venta libre no tienen validez oficial

Los farmacéuticos santafesinos aclaran que ANMAT no autoriza la venta al público de auto-test de Covid-19

A las personas que tienen intercambio con otras provincias se les exige el certificado de Covid negativo. Incluso algunos pretenden realizarse un análisis solo por curiosidad e intentan comprar en páginas web o a través de redes sociales el test rápido de Covid. El Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe advierte que, en primer lugar, no tiene validez; y después, que la respuesta que da éste test debe ser analizada por un profesional; que no es tan sencillo y que lo que miden estos test rápidos en realidad es la generación de anticuerpos, lo que no quiere decir con certeza de que se haya tenido o no Covid. Alicia Caraballo, representante del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe, explicó a El Litoral que "los tests rápidos para detección de anticuerpos, a diferencias del test de PCR, el hisopado, el que todos conocemos, es un test rápido; pero, que tiene la característica de que es serológico, que se realiza con sangre y no es un autodiagnóstico ni es un test de diagnóstico". "Son tests epidemiológicos porque lo que usan son anticuerpos", añadió. Cómo funcionan "Una vez que uno contrajo la enfermedad, va aumentando su carga viral a través de los días; depende en qué momento se hace el test, puede dar falsos positivos o falsos negativos, motivo por el cual no es recomendable que la gente los haga", detalló Caraballo. "En las farmacias no se pueden vender ni en ningún otro lado, mucho menos en otro lado; o sea, en ningún lado: son solo para venta a laboratorios clínicos, se hacen en el contexto de laboratorio y donde el profesional sabe evaluar los resultados", advirtió la profesional. "En general, se usan por ejemplo para empresas, donde se quiere saber si hubo contacto con circulación viral; en los trabajadores de la salud, para saber cómo está el tema anticuerpos; pero, es importante que la población sepa que no es un auto-test, no es como comprar un test de embarazo", insistió. "La gente, muchas veces o por temor o porque quiere saber, empieza a preguntar si lo pueden comprar, si se pueden hacer el test, pero nosotros tenemos la obligación de decir que no", admitió. Aprobación de ANMAT Caraballo también recordó que "en la web de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) uno puede buscar los productos médicos relacionados con Covid-19 y aparecen los aprobados; de todas formas, esto es para los profesionales porque el público; o sea, nosotros, la población, no podemos comprarlo", insistió. Tenés que leer Advierten que los test de coronavirus de venta libre no tienen validez oficial "Para una persona particular se usa el test de PCR, el que todos conocemos; y, en el caso de que el médico le indique por alguna causa, se realiza en un laboratorio bioquímico; si en algún momento se quiere hacer un seguimiento epidemiológico y lo autorizaran para que se venda en farmacias, lo sabríamos, lo anunciaría ANMAT, pero hasta el momento eso no existe", concluyó.