El australiano Ewan gana etapa y el esloveno Roglic sigue al frente del Tour de Francia

El australiano Caleb Ewan se adjudicó hoy la undécima etapa del Tour de Francia, cuya centésimo séptima edición mantiene en la cima de la general al esloveno Primoz Roglic, uno de los favoritos a la victoria.

Ewan se impuso en el tramo de 167,5 kilómetros entre Chatelaillon-Plage y Poitiers al superar con el último aliento, en una definición de "fotofinish", al eslovaco Peter Sagan, quien luego fue sancionado por una maniobra antirreglamentaria, informó la agencia italiana de noticias ANSA.

El tres veces campeón mundial en ruta pasó del segundo al octoagésimo quinto puesto por intentar bloquear con el codo y el hombro al belga Wout Van Aert, quien trepó así del cuarto al tercer lugar y ocupó el último escalón del podio de la jornada.

En el segundo lugar quedó el irlandés Sam Bennett, vencedor de la etapa precedente y quien subió una posición en la clasificación de un día al final del cual Roglic retuvo la casaca amarilla de líder de la clasificación general.

