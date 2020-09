Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Respuesta al vecino de Barrio El Pozo

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

En respuesta al vecino de Barrio El Pozo, por un reclamo de presión de agua, queremos recordar que se puede acudir al Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) para solucionar estos problemas.

Los pasos a seguir son los siguientes: cada vez que realice un trámite o reclamo ante el prestador (en este caso ASSA) por algún inconveniente con el servicio sanitario prestado en su domicilio o en su facturación exija un comprobante con el número de su gestión.

Si no recibe respuesta o la brindada no le satisface, con sólo mencionar el número de reclamo, usted tiene derecho a solicitar la intervención del Enress. Consulta gratuita al 08007770072 o en la Web www.enress.gob.ar

****

¡Al fin, se hizo la luz!

ALDO E. DUCRANO CASALI

"Quiero agradecer y felicitar a la Dirección de Alumbrado Público de la Municipalidad de Santa Fe de la V. C., porque ¡¡¡se hizo la luz!!! El pedido está hecho desde el 17 de Enero de 2020..., con falta de luz desde el 15/12/2019. De los cinco reclamos realizados por falta de alumbrado en Gutiérrez y Lavalle y sobre cuatro focos a mitad de cuadra y calles lindantes, el 04/09/2020, a las 21 hs., ¡¡¡se hizo la luz!!!. Fueron 8 meses y medio, ¡¡¡casi un parto!!! Igualmente ya reclamé los faltantes, esperamos que lleguen pronto".

****

Agresiones de vecinos

VECINA DE B° CANDIOTI NORTE

"El Litoral ya ha publicado en dos oportunidades mis problemas. Quisiera agregar que las agresiones a los domicilios particulares, en Mitre a la altura de calle Córdoba no han acabado, porque incluso ahora, como nueva modalidad, a la madrugada, tipo 6.30, golpean las puertas de los frentes de las casas. Yo no sé si la policía hace algo o realiza algún tipo de control o ha instrumentado alguna medida. En cuanto a la Municipalidad, no ha respondido a ningún reclamo. Ni siquiera a los que uno pasa al 0800, repetidas veces. Esa es la situación, de total inercia de parte de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe. Y eso no es de ahora, viene ya desde hace tiempo".

****

Falta de luminaria

VECINA DE 4 DE ENERO ENTRE CRESPO E H. YRIGOYEN

"Desde hace más de 3 meses falta luz en la calle (frente al 2951 aproximadamente). Primer reclamo a la Municipalidad, responden que fue solucionado. NUNCA HUBO LUZ. Nuevo reclamo N°45766. Y seguimos sin luz. ¿Llegará el momento en que volverá la luz? Gracias al diario".

****

Una sociedad anarquizada

UN LECTOR

"Viendo lo ocurrido cuando Lázaro Báez quiso ingresar a su propiedad, al country, por orden de la Justicia, realmente a uno le preocupa la realidad que está viviendo la Argentina. Es un país al borde de la disgregación, o que está en vías de disgregarse social y políticamente. Es insólito, en este país no funcionan las instituciones. No puede ser que la Justicia dictamine algo y la gente se arrogue el derecho de tomar justicia por mano propia e impedirle la entrada a Báez. Y no lo defiendo, no sé si es o no delincuente, no soy quién para dictaminar en ese sentido. Puedo tener mi convencimiento pero las instituciones funcionan de otra forma. Es insólito lo que ha pasado. Arrogarse el derecho de dictaminar la inocencia o no de una persona me parece terrible, al borde de ser una sociedad totalmente anarquizada. No puede ser que cada decisión de las instituciones sea cuestionada. No se puede vivir, ni gobernar, ni hacer nada. Espero que esto cambie, porque de lo contrario, le avizoro un negro destino a la Argentina".