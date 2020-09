Los Clippers ganaron y están a un paso de la final de la Conferencia Oeste

Una gran tarea de Kawhi Leonard, con 30 puntos y 11 rebotes, condujo a Los Ángeles Clippers al triunfo ante Denver Nuggets por 96 a 85, resultado que lo coloca al frente por 3 a 1 en la serie de semifinales de la Conferencia Oeste de la NBA que se desarrolla en el Wide World of Sports de Orlando.



Leonard se quedó a una asistencia de lo que hubiera sido su primer triple doble en playoffs, al sumar 30 puntos (8-14 en dobles, 2-4 en triples y 8-8 en libres), con 11 rebotes y nueve asistencias.

