Ferrari felicitó a Vettel por marcharse a Aston Martin

Ferrari acogió con satisfacción el pase de su piloto Sebastian Vettel a Aston Martin a partir de la próxima temporada de Fórmula 1, según comunicó el equipo este jueves en vísperas del Gran Premio de Mugello, que marcará la milésima participación de la escudería italiana en una carrera de la categoría máxima del automovilismo.

"Nos alegra saber que el año próximo también seguirás (en la Fórmula 1)", escribieron desde Ferrari.

El equipo había dado a conocer en mayo que, al cabo de seis años, no prolongaría el contrato del alemán de 33 años. En lo que va de la temporada, Vettel no ha logrado pasar de los últimos puestos al volante de su Ferrari.

El piloto firmó ahora un contrato con Aston Martin, que aún participa bajo el nombre de Racing Point, por un periodo que va más allá de 2021.

Happy to know you’ll be around next year! Let’s finish this doing our best together 💪❤️ #Seb5 #essereFerrari🔴 pic.twitter.com/caAB3wvF9T