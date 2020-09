https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 10.09.2020 - Última actualización - 9:57

9:55

Ayer miércoles en conferencia de prensa el presidente comunal Daniel Ríos, junto al Cura Párroco Jorge Montini y representantes de la iglesia local dieron detalles de los festejos patronales en el marco de la pandemia de Coronavirus que afecta a la región.

Fiesta Patronal San Jerónimo del Sauce prepara un festejo para el 30 de septiembre totalmente diferente Ayer miércoles en conferencia de prensa el presidente comunal Daniel Ríos, junto al Cura Párroco Jorge Montini y representantes de la iglesia local dieron detalles de los festejos patronales en el marco de la pandemia de Coronavirus que afecta a la región.

Por primera vez en casi 200 años de historia, y luego de que el último año una multitud participará de los festejos, no se celebrará la tradicional peregrinación de la histórica imagen de San Jéronimo por las calles del pueblo.

La pandemia de Covid-19 que desde principios de año afectan al país obligó a las autoridades comunales y eclesiásticas a modificar las actividades previstas en la fiesta patronal del próximo 30 de septiembre.

Es por ello que este miércoles en conferencia de prensa el presidente comunal Daniel Ríos, junto al Cura Párroco Jorge Montini y representantes de la iglesia local dieron detalles del cronograma de festejos que comienza el próximo lunes 21.

Rosa Bettig, integrante del grupo parroquial comentó el valor simbólico que tiene San Jerónimo para la comunidad. “Nosotros crecemos adorando la fiesta y la imagen de San Jerónimo, le tenemos mucha devoción porque desde pequeños nos transmiten ese amor por nuestro Santo Patrono. Nos vemos simplemente una imagen de madera cuando venimos a la iglesia, vemos mucho más allá, sentimos la presencia de San Jerónimo en nuestras familias. Por eso es que tanta gente se acerca a los 30 de septiembre a participar de la fiesta patronal y de las fiestas religiosas que año año se organizan aquí en San Jerónimo del Sauce”.

En este sentido aclaró que los 30 de septiembre son muy especiales para la comunidad “saucera”. “El 30 de septiembre es la fiesta familiar, el encuentro de la familia, de los amigos, de los vecinos que se fueron y vuelven cada año para celebrar la fiesta. Esa fe y esa devoción que se transmite hacia nuestros hijos, nietos y todo aquel que viva en el pueblo”.

Las celebraciones religiosas -que se extenderán hasta el 29 de septiembre- se van a realizar todos los días a partir de las 19 horas con el Santo Rosario, y a las 19:30 con la Santa Misa. Será como establece el protocolo de 30 personas y cada día será destinado de una ocasión especial. Además la Misa como cada día de la Novena serán transmitidas a través de las redes sociales de la comuna.

Por su parte el Padre Jorge Montini manifestó que luego de diversas reuniones con el grupo de capilla y con el presidente comunal se decidió que este año no se realizará la tradicional procesión que desde hace casi 200 años se realiza en San Jerónimo del Sauce.

“No es una decisión fácil, pero priorizamos cuidar la salud de nuestra gente. El Santo no se va a ofender porque no lo saquemos debido a esta situación extrema, recordemos que no se ha permitido en ningún punto de la provincia procesiones en toda esta pandemia”.

Montini señaló que a raíz de los problemas sanitarios que impiden la tradicional celebración, una gigantografía con la imagen del Santo Patrono recorrerá todas las calles del pueblo, y los vecinos podrán acompañar el recorrido en vehículo.

“Además la capilla va a estar abierta en determinados horarios, para que aquellos que deseen puedan ingresar respetando todos los protocolos de distanciamiento e higiene. No van a poder participar personas de otras localidades como curre todos los años debido a los problemas que genera la pandemia”, cerró el Cura Párroco.

En tanto el presidente comunal Daniel Ríos precisó que habrá una operativo policial en los ingresos a la localidad para controlar el acceso de vecinos de otras localidades durante la celebración del 30 de septiembre.

“Es una decisión que fue tomada por el bien de la comunidad. Tenemos un dolor muy grande por no llevar a cabo la tradicional peregrinación, pero la situación sanitaria nos obliga a tomar estas medidas. Tanto la policía local -a cargo de Gastón Rivero- como bomberos voluntarios van a estar colaborando con la parroquia ayudando a nuestros vecinos en el ingreso a la iglesia”.

Ríos manifestó que a diferencia de los últimos años se hará un sencillo acto cívico en la plaza Brigadier Estanislao López de la que formarán parte dos participantes por cada institución. “Luego de la Misa vamos a salir en caravana por las calles del pueblo, y después por la tarde vamos a transmitir por las redes sociales el sentimiento que los “sauceros” tenemos por nuestro Santo Patrono.