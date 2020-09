https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Luka Romero seguirá jugando para la Selección Argentina

El Messi del futuro también le dijo que no a España

El joven futbolista Luka Romero, nacido en México, hijo de argentinos y jugador del Mallorca, no aceptó el ofrecimiento que le realizó la Comisión Gestora de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para jugar en el seleccionado de España y reafirmó que lo hará para Argentina, según informó la prensa ibérica.

Luka Romero, nacido hace 15 años en Durango, México, es el debutante más joven en la historia de la Liga española y seguirá jugando los torneos juveniles para Argentina, señaló el diario AS. El juvenil tiene claro a quién quiere representar y las últimas declaraciones del dirigente Miguel Bestard, de la RFEF, no cambiaron en nada su idea, haciendo lo mismo que Lionel Messi en su momento, quien rechazó vestir la casaca roja de España. Bestard afirmó hace algunas horas que había hablado con Romero "un par de veces" y sabía que su familia también desea que juegue con Argentina. Pese a ello, confiaba en que "España tiene la ventaja de que Luka está aquí, en Mallorca". Las dichos del dirigente llegaron a la AFA y rápidamente el entorno de Romero se puso en contacto con los dirigentes del organismo para explicarles que no se habían dado conversaciones con Bestard desde finales de 2019 y que Luka desea jugar para Argentina, consignó el periódico. Tenés que leer "Quiero seguir jugando para Argentina", aseguró Luka Romero No sólo España intentó que Romero se aleje de la idea de representar a Argentina, la Federación mexicana también lo tentó, más tomando en cuenta que nació en México, pero recibió la misma respuesta que los españoles. A nivel de club, "el Mallorca continúa mimando a Romero, un proyecto que ilusiona a la entidad por su presente y su futuro" detalló AS. Muchos clubes se interesaron en contratarlo pero el atacante quiere continuar en el equipo que dirige Luis García Plaza y que en esta temporada jugará en segunda división. Además, en noviembre, cuando cumpla los 16, se revisará su contrato. El padre de Luka, Diego Romero, fue futbolista en Argentina en Atlético de Rafaela y Quilmes y luego jugó en Alacranes de México (en esa época nació el juvenil) y Estepona, Formentera y el Sant Jordi de Ibiza en España. Con información de Télam