Se mueve el mercado y también los reclamos

Vélez transfiere al defensor Braian Cufré a Mallorca de España, mientras que Celta de Vigo ofreció 5 millones de euros por la mitad del pase del defensor de River Lucas Martínez Quarta. Hay conflictos con jugadores en Banfield e Independiente.

Vélez Sarsfield aceptó en las últimas horas la tercera oferta presentada por el Mallorca, de reciente descenso a la serie B de España, para transferir al defensor Braian Cufré, en una cifra superior al millón de euros.

"Se aceptó lo que ofrece Mallorca con 900.000 euros más una bonificación de 650.000 en caso de ascender en una de las dos temporadas siguientes y se pone una cláusula por objetivos al jugar cierta cantidad de partidos", indicó un vocero velezano ante la consulta de Télam. "Solo faltan ajustar unos detalles para oficializar el traspaso, mientras que el jugador ya está terminando los trámites correspondientes para poder viajar a las Islas Baleares", añadió la fuente.

Cufré, de 20 años, oriundo de Mar del Plata, desde su debut en la primera división en 2015 jugó 21 partidos y convirtió dos goles con la camiseta de la “V” azulada, jugando tanto de zaguero, como de lateral izquierdo y de volante defensivo.

Otro buen valor surgido de la cantera del “Fortín” se dispondría a viajar rumbo a España. Se trata del mediocampista Lucas Robertone, pretendido desde hace tiempo por el Real Celta, de Vigo. Las negociaciones están bien encaminadas según lo manifestado por Carlos Mouriño, presidente de la entidad española, a medios informativos de Vigo.

River Plate

El Celta de Vigo de España le hizo llegar a River una oferta por el 50 por ciento del pase del defensor Lucas Martínez Quarta, quien tiene contrato en el club "millonario" hasta mediados del 2021. Ahora el club de Núñez deberá responder a la oferta de la entidad gallega, pero es casi seguro que rechazará la misma, dado que la cláusula de salida es mucho más.

El zaguero, titular en el once inicial de Marcelo Gallardo, también está en la mira de otros dos clubes españoles, el Villarreal y el Betis, pero aún no llegaron ofertas formales a las oficinas de River.

Hasta el momento Gallardo ya perdió al delantero Ignacio Scocco, quien tras vencerle el contrato no lo renovó y siguió su carrera en Newell’s, y el colombiano Juan Fernando Quintero, cuyo pase al Shenzhen de China aún no se resolvió, pero el jugador está en Miami.

Independiente

El conflicto entre Campaña e Independiente se dirimirá en la FIFA.Foto: Archivo

El arquero Martín Campaña presentó ante la AFA la documentación para rescindir su contrato con Independiente, en medio del conflicto que mantiene con la dirigencia. El guardameta uruguayo se consideró libre hace un mes y está en su país entrenándose por su cuenta a la espera de la resolución de su situación para emigrar del club de Avellaneda.

Campaña le reclama a Independiente por incumplimiento en el pago de la deuda que mantenía con él, y que desató todo el conflicto. Independiente rechazó una oferta de Olimpia de Paraguay por 500 mil dólares, que juega la Copa Libertadores.

No obstante, el "rojo" le realizó una demanda al arquero ante la FIFA, por lo que será la máxima entidad del fútbol mundial la que deberá expedirse sobre la situación del guardavallas.

El caso de Campaña es el tercero que se dio en Independiente durante la pandemia, y todos con jugadores extranjeros, ya que los otros fuero el uruguayo Gastón Silva, se sumó al Huesca de España y el ecuatoriano Fernando Gaibor, que se entrena con el Guayaquil City, de su país. .

Banfield

El arquero uruguayo Esteban Conde presentó una demanda judicial al club Banfield por 16.511.250 pesos, por entender que la entidad le adeuda el citado monto de haberes al vencer su vínculo contractual el pasado 30 de junio. Las acciones legales contra Banfield están cursadas a través del juzgado de Trabajo N° 4 de los tribunales de Lomas de Zamora y por el monto requerido, también, demanda al vicepresidente primero Oscar Tucker y al secretario Federico Spinosa en forma solidaria.

"Conde llegó al club en julio de 2019, a pedido del técnico de ese momento, Hernán Crespo, con un contrato alto en dólares y por la crisis que atravesamos la gran mayoría de los clubes, agravada por la pandemia de coronavirus, no se le pudo abonar lo que restaba de sus haberes al terminar su contrato", reconoció un dirigente de la institución albiverde en diálogo con Télam. "Nos sorprendió que no dialogara con nosotros para acordar un plan de pagos, si no que directamente inició la demanda judicial, que se pagará cuando lo determine la justicia", alegó la fuente.

