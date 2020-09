Muere Diana Rigg, actríz de "Los Vengadores" y "Juego de Tronos"

La actriz británica Diana Rigg, reconocida por su icónico papel de Emma Peel en la serie de acción y espionaje de los 60 “Los vengadores” y más recientemente por su participación en “Game of Thrones”, falleció hoy en su casa de Inglaterra, a la edad de 82 años.



Según informó el medio especializado estadounidense Variety, la noticia fue confirmada por el agente de talentos y amigo de Rigg, Lionel Larner, quien afirmó: “Era un ser humano hermoso y generoso que elevó las vidas de todos los que la conocieron, además de una gran actriz. Deja un gran vacío en mi corazón”.



Rigg era venerada en el Reino Unido a partir de una muy extensa trayectoria en la industria del entretenimiento en cine, TV y teatro.



Sin dudas, el papel más trascendental en su carrera, por el afecto que los fans le profesaban tantas décadas después y por las puertas que le abrió, fue el que desempeñó durante 51 episodios entre 1965 y 1968 en “Los vengadores”.



Aunque el protagonista de la serie, el John Steed encarnado por Patrick Macnee tuvo varias mujeres como compañeras a lo largo de las diferentes temporadas del show, es la Emma Peel de Rigg la que destacó entre las demás.



Por ese papel obtuvo dos nominaciones al premio Emmy de la Academia de Televisión estadounidense, en lo que sería apenas el comienzo de una larga cadena de reconocimientos.



De hecho, por su interpretación de Lady Olenna Tyrell en la taquillera serie de HBO “Game of Thrones” acumuló otras cuatro nominaciones, dando cuenta de una carrera que se extendió por más de sesenta años y que la mantuvo activa hasta sus últimos días.

Be a dragon.

The realm will always remember Diana Rigg.