El calendario 2020 de la Liga Paranaense sigue vigente

Desde la Liga Paranaense de Fútbol se emitió un comunicado dirigido a los clubes que la integran. Allí se expresó que más allá de lo que se está viviendo y que parezca lejano volver a la normalidad, de ninguna manera se da por terminado el presente año deportivo.

En Paraná no le cierran las puertas a la posibilidad de volver a competir o seguir con proyectos vinculados al mejoramiento de las infraestructura de las instituciones. Vale destacar que en la provincia de Entre Ríos, como pasó en Santa Fe, son muchas las ligas que bajaron el telón. Ellas son: Liga Regional de Fútbol Basavilbaso; Liga Departamental de Fútbol de Colón; Liga de Fútbol de Concepción del Uruguay; Liga Concordiense de Fútbol; Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú; Liga Paceña de Fútbol; Liga de Fútbol de Paraná Campaña; Liga Departamental de Fútbol de Nogoyá; Liga Departamental de Fútbol de Rosario del Tala; Liga Felicianense de Fútbol; Liga Victoriense de Fútbol y Liga Villaguayense de Fútbol. Además de la Federación Entrerriana de Fútbol.

Respecto de la liga de la capital de la vecina provincia, el comunicado oficial destaca: "La Liga Paranaense de Fútbol comunica a sus clubes afiliados que más allá de que el presente no ilusione con volver a la normalidad y que nos permita desarrollar las actividades futbolísticas programadas para el corriente año, de ninguna manera da por terminado el calendario 2020.

"Entendemos que tenemos mucho por trabajar, y este parate obligado nos tiene que ayudar a crecer, principalmente en lo Institucional, lo que nos permitirá tener en el futuro torneos de mayor calidad, tanto para los jugadores, como para los que disfrutan todos los fines de semana de ver rodar la redonda.

"Por ello, esta mesa directiva desarrolló un plan en el cual todos los clubes se verán involucrados y podrán mejorar sus canchas, vestuarios y demás, en un proyecto organizado y principalmente de seriedad y responsabilidad de cada Institución.

"Lo mismo pasará con las instalaciones del edificio de nuestra querida liga. Buscaremos que realmente sea un lugar del cual podamos estar todos orgullosos.

"Puede que no tengamos torneos oficiales en lo que reste del año, la pandemia no afloja y nuestra responsabilidad es cuidar a todos los involucrados en este deporte, pero no por eso daremos vuelta la página hasta el año que viene y esperaremos a ver qué pasa, sino que redoblaremos el esfuerzo, para que cuando tengamos la oportunidad de volver, lo hagamos preparados y de la mejor manera".