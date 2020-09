https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tenis "Djokovic debe aprender a controlarse más", afirmó Carreño

Pablo Carreño cree que el australiano Nick Kyrgios debe estar “bastante aburrido en casa”, y que el serbio N ovak Djokovic “es un número uno que debería aprender a controlarse un poco más”. Así se ha expresado el jugador español, semifinalista de momento del US Open en #Vamos, antes de buscar una plaza en la final ante el alemán Alexander Zverev. Con 29 años, Pablo Carreño vuelve a plantarse en las semifinales del Abierto de Estados Unidos tras hacerlo ya en 2017 y con el reto de alcanzar por primera vez la final de un Grand Slam. Tendrá un hueso duro de roer, el alemán Alexander Zverev, número 7 del ranking ATP.

En la entrevista, Carreño desgranó la actualidad del tenis, con comentarios a Djokovic, Nadal o Nick Kyrgios. ”Kyrgios debe estar bastante aburrido. Cuando juegue algún torneo hablaremos de él porque se lo merezca. Mientras seguirá en su casa escribiendo por Twitter”, dijo sobre el australiano que recientemente dijo del español que “si la tierra batida no existiese no creo que ese tío estuviera cerca del Top-50”.

Sobre la descalificación de Djokovic, Carreño aseguró que cuando se está en la pista “cuesta controlar los nervios y la frustración”. “Djokovic es un número uno que debería aprender a controlarse un poco más. Lo de la bola a la jueza fue mala suerte. Si pasa esto hay que acatar las normas y pedir perdón como hizo”, comentó.

Estamos en Nueva York porque nos lo dicen, ya que no sabemos ni dónde estamos. Es todo muy monótono, no podemos salir ni del club ni del hotel”, dijo sobre su estancia en la ciudad de los rascacielos. “Ahora no están ni Nadal ni Federer ni Djokovic, pero los que quedan son muy buenos y no va a ser fácil. Tenemos posibilidades por qué no”, dijo Carreño que además lanzó un aviso a Zverev, su próximo rival, y al que entrena el también español David Ferrer. “David Ferrer es el entrenador de Zverev. David me conoce mucho pero el que va a jugar es Zverev”, aseguró.