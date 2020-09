Una química que atraviesa la pantalla

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El líder de Dancing Mood realizará un streaming con su banda alternativa, este viernes desde el palermitano Niceto para todo el mundo. En Santa Fe, está la opción de verlo en pantalla gigante en Tribus Club de Arte. En diálogo con el Litoral, Lobo contó su presente creativo y sus planes futuros.

El líder de Dancing Mood, Hugo Lobo, anuncia su próximo show en vivo por streaming desde Niceto Club junto a su banda The Street Feeling Band: será este viernes desde las 22, y las entradas onlie se pueden comprar en www.nicetotickets.com.ar. Pero en Santa Fe Tribus Club de Arte (República de Siria 3572) proyectará el concierto en pantalla gigante y gran sonido; el opening y after show será musicalizado por Ras Kuinko (Motta), Afrojamaikan Beats y DJ Alma Rasta.



El Litoral contactó a Lobo para adentrarse en este regreso a través de la virtualidad.

Bronce y vinilo

-¿Qué se va a escuchar este viernes en el show con The Street Feeling Band?

-Bueno, en todo este tiempo que no estuvimos tocando estuve sacando una serie de bastantes simples, cada 20 días, en estos cuatro o cinco meses; cosa que venía haciendo del año pasado y apenas empezó el año. Así que hay un montón de temas que todavía no habíamos podido estrenar en vivo en el show que teníamos programado para abril. Así que algo de eso, y un repaso de todo lo anterior, es lo que va a sonar. Al ser un show que se va a ver en otros países también hay gente que nunca nos vio en vivo; así que repasaremos un poco los cuatro discos y algunos temas nuevos que salieron en este tiempo.

-Se lo anuncia como revancha por la cancelación del show programado para el 11 de abril. ¿Cómo viviste el momento de la cancelación?

-Sí, fue un show que quedó trunco del 11 de abril. Vamos a hacer ese mismo show con un poco más de agregados. La cancelación la vivimos... no particularmente por el show, sino por todo lo que pasó y todo lo que se paró en todo sentido, tanto para nosotros con esta movida solista como para Dancing Mood. Teníamos shows programados hasta noviembre, y tuvimos que parar la pelota con todo. Así que esto es una buena razón y una buena manera de volvernos a juntar y tocar, que es de lo que vivimos y estamos acostumbrados.

-Volvés a musicalizar con vinilos. ¿Es una forma de entrada en calor para vos mismo además de para el público?

-Vuelvo a los vinilos, es algo que hago hace mucho tiempo también. Es una entrada en calor para mí y para la gente: que se vaya conectando y vayamos entrando un poco en clima, con esta modalidad un poco fría que tiene el streaming. Siempre me gustó musicalizar antes de tocar; antes lo hacía más seguido, y esta es una buena oportunidad de volver a hacerlo.

Parar la pelota

-¿Cómo transitaste este tiempo de parate, y qué se siente de la posibilidad de volver al escenario bajo esta modalidad?

-La verdad es que este parate es algo que necesitaba, que lo venía pidiendo; no de este modo, pero sí desde hace muchos años. Me dedico a esto 26 años, y casi nunca paro: siempre digo “voy a parar”, empieza el año y tengo un montón de compromisos. A fin de año me había vuelto a pasar lo mismo.

Me vino bien para terminar muchas cosas dentro de lo que hago, que tenía paradas por tantas giras y por tantos shows los fines de semana, muchos viajes. Por eso esta serie de simples, por eso todas las cosas que estoy haciendo para Dancing Mood y para mi carrera solista. Tuve mucho más tiempo de producir, de componer y de programar muchas cosas que tenía en la cabeza. Por supuesto que a uno le hace mucha falta tocar y trabajar, pero en ese sentido para tomar un poco de aire y ver los resultados de todo lo que se viene haciendo durante estos años me vino bastante bien.

-La entrada colabora también con la Orquesta Vamos Los Pibes. ¿Cómo salió esta actividad solidaria en Villa Crespo?

-Todo este tiempo estuvimos y estuve pendiente de las familias y los chicos y chicas de la Orquesta, que no pudimos arrancar clases este año. Así que todas las semanas o semana por medio estamos repartiendo bolsones de alimentos para cada uno de los chicos y sus familias.

Esta era una buena oportunidad también para poder seguir colaborando. Somos una Orquesta independiente, no tenemos subsidio de nada, todo esto es a pulmón. Por medio de la música también podemos colaborar y ayudar, y de la gente que se cope también comprando la entrada, para poder seguir sosteniendo esto lo más que se pueda.

Abrir el mundo

-El show se verá simultáneamente en Colombia, Chile, México y Estados Unidos. ¿Se siente raro unir públicos diversos en una audiencia global?

-Sí, lo que va a estar buenos es que nos va a ver gente de todos lados, muchos de los lugares donde ya fui a tocar. Pero es un repertorio que no lo toqué afuera todavía, y lo positivo de estos shows en streaming es eso: que te puede ver simultáneamente un montón de gente que capaz que tiene que esperar mucho tiempo para ver un show de uno. Más que nada cuando no hay material de video editado y ese tipo de cosas.

-A finales del año pasado salió “En vivo en Finisterre Social Club”. ¿Qué recepción tuviste de ese material?

-Como cada disco que sacamos, o saco, no tienen la repercusión que quizás tenga un disco que quizás está agitado y tenga mucha propaganda por alguna compañía o alguna marca. Son cosas que uno va haciendo y dejando en las disquerías, y vendiendo. Tuvo buena recepción: fue más que nada mostrar el trabajo que se viene haciendo hace varios años en vivo, y me parecía una buena oportunidad en un lugar en donde tocamos muy seguido y se pone muy bueno, como Finisterre.

Me propusieron grabar un disco en vivo y obviamente dijimos que sí, porque obviamente esta música tiene mucho que ver con tocar en vivo. Está en formato digital, tiene varias escuchas interesantes; y está de manera física, del que se vendieron más de 100 copias, lo que hoy en día está muy bien.

Los de siempre

-¿Qué proyectos se vienen para el futuro?

-Con Dancing Mood estamos grabando un disco nuevo, sacamos hace un mes un tema, un mes atrás otro, en diciembre otro adelanto: ya van tres temas de este disco nuevo, que creo que estará completo para fin de año o entrado el año que viene. Estamos por sacar en noviembre o finales de octubre otro tema más, los vamos a ir sacando así paulatinamente.

Esperando poder tocar, esperando que se pueda tocar con la cantidad de músicos que somos en Dancing Mood, que no se puede hacer todavía. Es una de las razones por las cuales no estamos haciendo streamings y nada de eso, porque la banda es mucho más grande que la mía solista.

Pero estamos activos, componiendo, preparando el material nuevo, grabándolo. Y editando discos: está saliendo un vinilo de nuestro tercer disco; así que estamos proyectando todo para volver a retomar la cantidad de shows que teníamos hasta noviembre que quedaron suspendidos. Esperando poder volver a las pistas, pero activos.