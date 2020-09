Mercedes tributa a Ferrari en su GP número 1000 con un auto de seguridad rojo

La firma Mercedes AMG dispondrá este fin de semana un auto de seguridad color rojo en homenaje a la escudería Ferrari, que celebrará el domingo su carrera número 1000 en la Fórmula 1 con el Gran Premio de la Toscana en el circuito de Mugello, Italia.



"El GP de la Toscana también será la carrera número 1000 para Ferrari en F1, marcando la larga tradición de esta gran marca italiana. Celebraremos este logro con un coche de seguridad Mercedes-AMG en rojo Ferrari", explicó el jefe de la escudería Mercedes, el austríaco Toto Wolff en declaraciones recogidas por el sitio especializado Motorsport.



"Es nuestro reconocimiento a una historia en las carreras que nos trajo algunos de los mejores momentos de la Fórmula 1. Los hombres y mujeres de Maranello tienen una orgullosa historia que celebrar y nosotros la respetamos", abundó.

One thing I've noticed about @BerndMaylaender's new red @MercedesAMG GT safety car is that it's much much more noticeable on track. For that reason, I vote to keep the colour for the rest of the season.#F1 #TuscanGP pic.twitter.com/7YvmWkHTev