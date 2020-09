https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 10.09.2020 - Última actualización - 19:25

18:55

Se manifestaron frente al Ministerio de la Producción Reclamo e incertidumbre para los organizadores de eventos

El sector de organización de eventos es uno de los rubros más golpeados por el aislamiento social preventivo y obligatorio, por lo cual los organizadores solicitaron con urgencia una Ley de Emergencia que los salve del cierre definitivo. Sin embargo, para muchos de ellos es un contexto poco alentador y lleno de incertidumbres





“Hoy nos vemos con la necesidad de hacer esta manifestación para pedirle al señor ministro o al secretario que se vuelva abrir una ficha que se cerró inmediatamente para la asistencia económica de emergencia que están brindando a todos aquellos emprendimientos que se encuentran afectados por la pandemia”, comenzó diciendo Marcelo Mansilla, uno de los manifestantes.





“En su momento pedíamos la reapertura porque estuvimos casi tres meses sin casos, sin embargo, ahora hay casos y no lo podemos pedir pero por lo menos solicitamos que nos asistan”, dijo Mansilla a El Litoral .





A su vez, el emprendedor destacó que “El rubro, solo fiesta de evento, va del salón más grande hasta la chica que hace cuadros de selfies, el fotógrafo, los decoradores, el DJ, los artistas, las empresas de catering y a esos sumarle los ayudantes. Cada fiesta de 100 personas más o menos le dan trabajo a 50 individuos”





Por otra parte, Fabricio Torres empresario de pelotero expresó “Tratamos de ser solidarios entre nosotros y nos prestamos los salones para que dejen los juegos. Hay una incertidumbre terrible, recibimos una ayuda pero no sirve de nada porque son locales grandes. Nosotros pagamos alquileres de alrededor $ 40,000 y no sirve ni como para pagarle los impuestos a los empleados. Es algo caótico y no hay ninguna solución.”