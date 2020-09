https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Protocolo Covid-19

Defensoría advierte que los datos personales recolectados en bares no pueden usarse para otros fines

La institución señaló que utilizar esta información, requerida meramente por cuestiones sanitarias, para otros objetivos, por ejemplo la publicidad, viola la legislación nacional vigente. Las personas pueden denunciar el mal uso de los datos, que deben ser resguardados cuidando la seguridad y confidencialidad y destruidos una vez que no tienen más utilidad.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe advirtió este jueves que los datos de clientes obtenidos en bares o restoranes como parte del protocolo de atención por la pandemia de Covid 19 no pueden utilizarse para otros fines, como la publicidad, ya que esto implicaría una violación a la protección de datos personales regulados en la ley nacional 25.326. La defensoría explicó que son "datos personales toda información que se relaciona con un individuo y puede identificarlo, como por ejemplo DNI, dirección, teléfono, situación crediticia, imagen, entre otros". "La protección de estos datos asentados en archivos o banco de datos están regulados por la legislación nacional. Con ello se busca garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, y el acceso a la información que se registre sobre las mismas", reforzaron desde el organismo provincial. Tenés que leer La ocupación en los bares ahora es del 30% En el marco de la pandemia y de la nueva normalidad, a los fines de llevar adelante las medidas sanitarias y epidemiológicas se dispuso por protocolo que las y los clientes al ingresar a bares y restaurantes deban informar en planillas destinadas a tales fines sus datos personales. Para que esta medida pueda cumplirse adecuadamente, la defensoría advirtió que "los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido". Precisó además que la información recolectada "para los fines antes mencionados (sanitarios y epidemiológicos) no puede ser cedida para el uso de otra finalidad, como por ejemplo publicidad, sin previo consentimiento del titular de los datos". La defensoría también informó que "los datos deben ser exactos y actualizarse en el caso de que ello fuere necesario" y que deben "ser almacenados de modo que permitan el ejercicio del derecho de acceso de su titular". Asimismo, estos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recolectados. Y el responsable o usuario del archivo de datos debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad. "El titular de datos personales tiene derecho a solicitarle al responsable o usuario de los datos la información que tuviera sobre los mismos. Si en 10 días corridos no tiene respuesta puede realizar la denuncia ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de la Agencia de Acceso a la Información Pública o realizar una presentación judicial, acción de Habeas Data", señaló la Defensoría del Pueblo, que indicó la web donde puede realizarse la denuncia: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Finalmente, la institución recordó que las personas también tienen derecho a que los datos "sean rectificados, actualizados y, cuando corresponda, suprimidos o sometidos a confidencialidad". Y que pueden "solicitar que las empresas de publicidad, venta directa o similares, retiren tu nombre de sus bases de datos".