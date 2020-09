https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 10.09.2020

Llegan cartas Nadie lo vio venir, y conquistó la tierra. ¿Futuro y porvenir son lo mismo?

Por José Urch

El virus llegó. Aunque parezca una "película de guerra» con la cual se pusieron de manifiesto las limitaciones, las dudas, las estrecheces, las mezquindades, las diferencias de oportunidades y posibilidades del Universo. Se evidenció y con actualidad creciente, al poner en escena las vulnerabilidades de cada país, de cada provincia, de cada ciudad, de cada barrio, de cada sistema... y nos metió en nuestras casas como si fuera un ring para pensar algunos en un costado, y para otros, quitarles lo que comúnmente se llama el futuro, lo que implica proyectos, planes de todo tipo, agendas, viajes, etc. Futuro que parecía que lo podíamos poner en una especie de "caja fuerte", protegido de "ladrones".

Hoy da lo mismo para muchos, en medio de esta pandemia negar la existencia de Dios, interpelarlo equivocadamente porque permite tantas muertes, negar o destruir la naturaleza, quemar pastizales o sálvese quien pueda sin saber a qué nos aferramos.

Unos piensan que estamos desnudos en el Paraíso terrenal, como Adán y Eva después de querer ser más que Dios creador: desobediencia, soberbia, individualismo, pecado original... Desnudez producto de no saber controlar lo imprevisto, dirán los laboratoristas; no ver el horizonte, dirán los naturalistas a lo mejor. No saber por-venir, lo que viene a nosotros con grandísima fuerza, nos sale al paso de cada día a nuestro encuentro y sin Dios para colmo de los males, sin esperanza y/o confianza en el Proyecto de Dios que es de amor y salvación, con mucha misericordia más que justicia. Así como salió a nuestro encuentro la pandemia, sin pedir permiso, nos recuerda con muchos dolores que el porvenir existe siempre y en nuestros días, enseñándonos en muchos casos que el futuro depende del porvenir y no a la inversa

¿El mundo actual está condenado al fracaso?

Qué buena pregunta para pensarla con respeto, para abrir nuestros corazones a Jesús que es el "camino, verdad y vida". Es por eso que en su Evangelio no nos dice el nombre del camino, tampoco cuál es el camino pensando en término de futuro, creyendo que podemos construir equivocadamente un paraíso en la tierra, cuando Cristo Resucitado nos ofrece su Reino para trabajar en él, no para disfrutarlo ahora sino después, en la otra vida, ya que es la vida para siempre.

La Virgen lo entendió, lo comprendió en plena libertad al plan salvífico de Dios. Ella, la Virgen María es la que nos puede ayudar a agrandar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros esfuerzos, nuestros miedos paralizantes en esta terrible pandemia y cuarentena, que muchos ponen en un "tacho de basura" sin ponerla en el lugar correcto, sin nuestra confianza en lo Divino, en la búsqueda de una vacuna salvadora, más allá de un proyecto científico de alta necesidad pero que queda mucho por resolver por la humanidad actual y futura, en otros planos de delicados pronósticos, como lo son el trabajo, la situación social, el hambre de todo tipo, la inflación, la justicia, la moral, la honestidad... El bien común. En definitiva, entre otros.

¿Futuro y porvenir son lo mismo? Que no sabemos dominar, de allí que los cristianos generalmente decimos: "si Dios quiere" o "Dios mediante" en lo que implica cada uno.