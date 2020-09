https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 10.09.2020

Perotti y Traferri Una reunión clave en la Casa Gris

El gobernador Omar Perotti y el jefe del bloque de la mayoría del Senado, Armando Traferri, mantuvieron una tensa reunión, pasado el mediodía de este jueves, en la Casa Gris.

No fue una siesta tranquila. Hablaron sobre las declaraciones del ministro de Seguridad Marcelo Sain que significaron para los senadores del bloque justicialista un punto de difícil retorno.



Tras ese encuentro, en el que el senador por el departamento San Lorenzo no encontró la actitud que esperaba del titular del Poder Ejecutivo Provincial, se puso en marcha un mecanismo de conversaciones internas en la bancada que preside, y con pares de la oposición.



Todos acordaron un texto en la reunión de labor parlamentaria que dice mucho en la parte resolutiva (que se leyó durante la telesesión) y mucho más en sus fundamentos.



La comunicación dice “enérgico rechazo” en la parte que los legisladores votan, pero en los considerandos (que no se ponen a su consideración) los que escribieron ese texto no dudaron en quejarse de la “intromisión” a que se somete a los legisladores con las acusaciones del funcionario: no es un detalle menor, más cuando aún no ha ingresado el paquete de leyes para la reforma de la Policía que busca el gobierno provincial.



El panorama es que en Diputados la mayoría corresponde a la oposición y en el Senado se acaba de aprobar una comunicación que inclusa invoca el carácter democrático de la condición de sus títulos legislativos, y el mandato popular de sus integrantes, ofendidos por el ministro.





Una fuente que conoce los pasillos del Senado, en este caso los que virtualmente se transita, en el eco que tienen los grupos de whatsapp, le dijo a El Litoral: todos estuvieron de inmediato de acuerdo en votarlo y firmarlo, aún los senadores que no dudan en apoyar cada iniciativa del gobernador Perotti. Dentro de esa vertiente también se pusieron de acuerdo muy pronto, pero no pudieron comunicarse con uno de los integrantes, que –suponen- hará lo mismo que sus compañeros peronistas.



Sólo exigieron que lo que pueda ser interpretado como un conflicto de poderes en puerta quede en los fundamentos, que no se votan, pero se conocen y difunden.



La fuente dijo que en ese documento está lo que piensa el “bloque de poder” del que le gusta hablar al ministro (en obvia referencia a la bancada Juan Domingo Perón) que “mantuvo un prudente silencio durante 9 meses”.