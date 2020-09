https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 10.09.2020 - Última actualización - 21:36

21:32

Así lo aseguraron el director del hospital Cullen, Juan Pablo Poletti; la médica Alejandra Gaydou; el director provincial de Salud, Rodrigo Mediavilla; y la directora provincial de Epidemiología, Carolina Cudos.

Este viernes se harán los anuncios Expertos de la salud insisten en sumar restricciones en el Gran Santa Fe Así lo aseguraron el director del hospital Cullen, Juan Pablo Poletti; la médica Alejandra Gaydou; el director provincial de Salud, Rodrigo Mediavilla; y la directora provincial de Epidemiología, Carolina Cudos. Así lo aseguraron el director del hospital Cullen, Juan Pablo Poletti; la médica Alejandra Gaydou; el director provincial de Salud, Rodrigo Mediavilla; y la directora provincial de Epidemiología, Carolina Cudos.

Distintos expertos en salud, que integran el Comité Provincial frente a la pandemia del Covid-19, se refirieron a la situación actual del aglomerado Gran Santa Fe y acordaron la necesidad de restringir actividades. De hecho, según trascendió en las últimas horas, este viernes se harán los anuncios por parte de las autoridades.

En ese punto, el director del hospital Dr. José María Cullen, Juan Pablo Poletti, afirmó que “como director del hospital creo que es necesaria una restricción de la circulación, si no es con cambio de fase es con más controles, que es fundamental que nos empecemos a quedar en casa y no circulemos, que tengamos que hacer lo estrictamente necesario”, confesó.

“Como ciudad de Santa Fe debemos ver los números que hoy tienen las ciudades de Rosario, de Buenos Aires y adelantarnos y frenar ese pico, que impacte menos en la asistencia sanitaria. Desde hace unos días estamos viendo la gran velocidad de duplicación de casos en la ciudad de Santa Fe, empezamos a ver las similitudes con lo que sucedía en otras ciudades, por eso es que se pone en alerta, para no pasar por esas mismas situaciones”, aseveró.

Por su parte, la médica Alejandra Gaydou sostuvo que “estamos viviendo oleadas epidemiólogas en ascenso y descenso, como también mesetas. Así será durante un tiempo prolongado. Momentos donde vamos a tener baja contagiosidad y alta. Esto tiene que ver con el movimiento social que se está dando. Estaba previsto. Gracias a que hubo una gran contención y concientización inicial, estas curvas de ascenso no son tan pronunciadas. No hemos tenido picos tan altos, pero esto no quiere decir que no lo podamos tener. Es muy importante el comportamiento social: esto no terminó, no es una mentira, no es un invento, no es algo generado. Es un agente biológico, tiene un comportamiento definido y la gente tiene que tener conciencia de lo que le incumbe en esta cadena de contagiosidad”.

En tanto, el director provincial de Salud, Rodrigo Mediavilla, afirmó que “estamos en un momento complicado. Este partido lo jugamos todos: los médicos, los enfermeros y los comunicadores sociales. Esto no es inevitable. Podemos cambiar generando conciencia, compromiso y decirle a la gente que lo importante es bajar el régimen de contagiosidad. La manera de hacerlo es aislarnos. No es fácil, pero debemos llevar el mensaje a la población que es este: conciencia y tranquilidad”.

Por último, la directora provincial de Epidemiología sostuvo que “los casos de coronavirus siguen en aumento y hoy la duplicación de los contagios en la capital es de 7 días. si bien el mayor número de contagios se da en población joven, a medida que esto aumenta también lo hacen la cantidad de personas mayores contagiadas y que son las que van a necesitar seguramente de una cama crítica en un hospitales de la ciudad. La capacidad de respuesta del sistema sanitario es lo que preocupa a los profesionales”.

“En poco tiempo se están duplicando los casos. Es muy preocupante. Hay mucha circulación viral porque la gente no deja de moverse y de tomar las medidas necesarias. Muchos son responsables, pero hay otros que están viviendo normal”, finalizó Cudos.