Biden acusó a Trump de mentiroso y de ocultar la gravedad del coronavirus

El canditato presidencial demócrata acusó al actual titular de la Casa Blanca de mentirle al pueblo estadounidense sobre el real peligro que implicaba la pandemia de Covid-19. "Él ahora dice que lo hizo para no crear pánico, pero terminó generando una insuperable pérdida evitable de vidas y un verdadero desastre sanitario", dijo el ex vicepresidente.

El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, acusó al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de haber ocasionado "una insuperable pérdida evitable de vidas", después de que el polémico mandatario reconociera que había minimizado la gravedad del coronavirus para que la sociedad no entrara en pánico. "Trump no quiso decir la verdad y crear pánico, entonces no hizo nada y generó un desastre sanitario", escribió Biden en su cuenta de Twitter.

El ex vicepresidente de Barak Obama difundió un fragmento del audio de la entrevista que el periodista Bob Woodward le hizo a Trump el 7 de febrero pasado y en la que el líder republicano afirma que el coronavirus era mortal. "¿Cuántas personas más tienen que sufrir por las mentiras del presidente Trump?", enfatizó el candidato demócrata. Como es de público conocimiento, Estados Unidos ha sido el país más afectado por la pandemia: actualmente acumula un total de 6,38 millones de contagios y más de 191.400 decesos.

Previo a las referidas declaraciones, Biden había mantenido una charla telefónica con varios periodistas, el senador Sherrod Brown y Kristin Urquiza, una mujer que perdió a su padre por la Covid-19. "Si Trump le hubiera dicho al pueblo estadounidense en público lo que dijo a Woodward en privado, miles de vidas se hubiesen salvado, incluido mi padre. ¿Cuántas familias echan de menos ahora a sus seres queridos debido al fracaso de este hombre", preguntó Urquiza.

"Mi padre confiaba en el presidente", afirmó Urquiza, quien destacó que su progenitor escuchaba a Trump y seguía sus consejos. "Claro, mi padre no entró en pánico, pero en vez de eso, falleció", se quejó agriamente. Brown, por su parte, subrayó que no se puede explicar el silencio por parte de los legisladores republicanos ante las revelaciones de Woodward.

Contra el periodista

"No puedo explicarme la falta de coraje de mis colegas; creo que la historia mirará mal a quienes no están dispuestos a plantarse frente a Trump en nada? deberían molestar sus creencias y valores conservadores", manifestó. Las declaraciones de Biden se dieron luego de que Trump admitiera que a principio de año le restó importancia deliberadamente a la Covid-19 para "no causar pánico" y "evitar la histeria de los mercados", a pesar de saber que no se trataba de una simple gripe.

El titular de la Casa Blanca se vio obligado a reconocer esa decisión después de que se difundieran fragmentos de charlas que mantuvo con Woodward, entre febrero y marzo pasado. Asimismo, aprovechó la ocasión para ahondar en la polémica sobre su gestión de la pandemia, tema central en la campaña para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, sin dejar de cargar contra el periodista.

"Bob Woodward tuvo mis declaraciones durante muchos meses ¿Si él pensaba que eran tan malas o peligrosas, por qué no informó de ellas inmediatamente, en un intento por salvar vidas? ¿No tenía una obligación de hacerlo? No, porque sabía que eran respuestas buenas y apropiadas. ¡Calma, no pánico!", se expidió Trump en Twitter.

En su defensa, Woodward declaró a The Washington Post que cuando Trump le dijo en una entrevista el 7 de febrero que consideraba que la Covid-19 era "más mortal, incluso, que la gripe más ardua", él no sabía de dónde había sacado la información para afirmar eso. "El mayor problema que tenía, que siempre es un problema con Trump, es que no sabía si era verdad", explicó Woodward. Después, aclaró que su objetivo era corroborar los datos y proporcionar un contexto más profundo del que puede aportar un artículo de periódico.