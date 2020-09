EEUU: más de medio millón de personas evacuadas por incendios en el estado de Oregon

Más de 500.000 personas se han visto obligadas a evacuar sus sitios de residencia en el estado de Oregon, en la zona noroeste de Estados Unidos, debido a la expansión de los incendios forestales, informaron las autoridades este jueves.

Las cifras más recientes provienen de la Oficina de Manejo de Emergencias de Oregon y representan a más del 10% de los 4,2 millones de habitantes de la entidad.

BREAKING: #BeachieCreekFire wrecking havoc near Salem, #Oregon—fire has explosively grown to 80,000+ acres. Entire town, Mill City, burned to the ground. pic.twitter.com/iqwzp9uJ5X