Investigadores del Conicet y médicos solicitan que se autorice el uso del ibuprofeno inhalado

Más de 300 firmas se reunieron entre investigadores, profesionales sanitarios y organizaciones para exigir al Ministerio de Salud Provincial que apruebe este tratamiento. El pedido también se envió a la Anmat para la autorización del estudio clínico de la droga y su registro para el tránsito interjurisdiccional. Córdoba, La Rioja y Jujuy ya aplican esta medicina.

"El pedido lo que hace es ampliar nuestros derechos al acceso a la salud en una situación de emergencia. Esto no obliga a nadie a recetarlo ni a nebulizarse, sino da la posibilidad de hacerlo en la situación en que cada uno juzgue pertinente, tanto el médico de indicarlo como el paciente con Covid de utilizarlo. Se hace desde el uso compasivo ampliado, por supuesto con un consentimiento informado de por medio", indicó Mariana López, investigadora del Conicet y una de las impulsoras del pedido para que la Provincia de Santa Fe apruebe el uso compasivo del tratamiento con ibuprofeno inhalado.

La nota por la cual se hace esta solicitud al Ministerio de Salud Provincial se presentó a la Defensoría del Pueblo de Santa Fe con más de 300 firmas, entre ellos: investigadores del Conicet, referentes de organizaciones y al menos un centenar de médicos de la provincia.

"La aprobación del uso compasivo ampliado del ibuprofeno inhalado en la provincia de Santa Fe posibilitaría, por un lado, la disponibilidad de esta medicación en centros de atención a la salud locales, creando una alternativa de tratamiento y proveyendo un marco legal que dé amparo a los médicos tratantes para la indicación del mismo, según su criterio y con el consentimiento informado de los pacientes", expresa la misiva que la Defensoría envió a la cartera de Salud.

La solicitud también fue trasladada a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y desde la Defensoría pidieron que la Anmat "puede estar registrando este producto para el tránsito interjurisdiccional de la misma, para tener las garantías necesarias de su uso por parte de la población".

"Al ser una droga que no está aprobada por Anmat al no tener todas las pruebas clínicas, si no se realiza esta autorización en el uso compasivo ampliado, no se puede realizar el tránsito interjurisdiccional de esta medicación, es decir que no puede llegar a Santa Fe", destacó, en diálogo con El Litoral, la investigadora del Conicet, quien aclaró que es doctora en Salud Mental y junto a su marido Leandro Drivet, también investigador, no impulsan el reclamo como médicos, sino como parte de la sociedad civil.

Cómo es el tratamiento

"El ibuprofeno inhalado, desarrollado por investigadores de nuestro país, se estudia hace años para su uso en personas con diagnóstico de Fibrosis Quística por su poder bactericida, viricida y antiinflamatorio, y podría ser una salida de rescate para el tratamiento de pacientes con infecciones por Covid-19, de fácil acceso y económica, capaz de salvar muchas vidas", argumentan en el pedido a Salud Provincia.

El ibuprofeno no se administra como se lo hace habitualmente como analgésico y antinflamatorio, se aplica como ibuprofenato de sodio (ibuprofeno hecho soluble al agua) a través de nebulizaciones con una solución hipertónica (con alta concentración de sal), de 10 a 15 minutos. Además se lo aconseja para la fase 2 del Covid-19, en la que los síntomas más relevantes son la respiración entrecortada y señales de hipoxia.

Experiencia en provincias que lo aplican

Según los resultados revelados en las provincias que utilizan el tratamiento compasivo con ibuprofeno inhalado, muestra "resultados positivos en 201 pacientes internados con cuadros moderados a severos de coronavirus y ya de alta; los enfermos tratados fueron: 98 en Jujuy, 60 en Córdoba y 43 en Buenos Aires", según datos del diario La Nación.

El pedido de los investigadores y médicos para que Santa Fe acople a estas provincias resalta que "vemos con esperanza las pruebas que en otras provincias se están llevando a cabo con esta medicación en personas con infecciones por Covid-19, con excelentes resultados, mejorando de inmediato los parámetros de oxigenación en personas con cuadros moderados a críticos, y reduciendo el tiempo de recuperación en personas con cuadros leves, minimizando en todos los casos la demanda de recursos físicos y humanos en los centros de salud", expresa el comunicado.

"Los médicos pueden tener la libertad, en relación con sus conocimientos, su juicio personal del paciente y la situación, y así indicar el tratamiento. También la aprobación permitiría que los ciudadanos tengamos la posibilidad de consentir el uso en esta situación, en que las pruebas clínicas no están por Anmat, pero es una situación de emergencia y si uno ve que su vida peligra o ve que la vida de un familiar está en peligro, puede consentir su uso", concluyó López.

Qué son los "medicamentos compasivos"

Se denominan medicamentos compasivos a aquellos que se administran a un paciente antes de que el fármaco haya recibido su aprobación oficial para esa indicación, o estando aprobado oficialmente, lo sea para otras patologías o indicaciones y no para la situación clínica del paciente. La selección de los medicamentos compasivos se da por encontrarse el paciente en una situación extrema en la que otros tratamientos no hayan funcionado.