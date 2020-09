¿Las eliminatorias se pasan a noviembre?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La crisis sanitaria de Sudamérica obligaría a postergar el inicio de la competencia de Selecciones que tenía punto de partida para el mes de octubre: Argentina arrancaba de local con Ecuador el 8 con Messi habilitado. El nuevo esquema propone jugar las cuatro fechas iniciales camino a Qatar en el mes de noviembre.

La crisis sanitaria de Sudamérica obligaría a postergar el inicio de la competencia de Selecciones que tenía punto de partida para el mes de octubre: Argentina arrancaba de local con Ecuador el 8 con Messi habilitado. El nuevo esquema propone jugar las cuatro fechas iniciales camino a Qatar en el mes de noviembre.

"FIFA y Conmebol definen el futuro de las Eliminatorias", titulan la mayoría de los medios paraguayos en estas horas agitadas en la capital del país guaraní, donde está la casa madre del fútbol sudamericano. Es más, se agrega que por estas horas se estaba activando un zoom (charla virtual, de moda en pandemia) entre los referentes de la FIFA (léase Infantino) y los de la Conmebol (léase Domínguez) para analizar los pasos a seguir, pero todo conduce a una postergación de las Eliminatorias para el mes de noviembre.

"Es prácticamente imposible lo de octubre, la idea es programar para el mes de noviembre las cuatro fechas iniciales camino a Qatar", es la pista más firme. El combo de la complicaciones sanitarias del continente se agrava en materia de Selecciones, más allá de que la Conmebol volverá la semana que viene con la Copa Libertadores.

¿Qué es lo que complica las Eliminatorias?: la crisis sanitaria en franco avance en varios países del continente; las fronteras cerradas en países como Uruguay y Paraguay; el rechazo de los clubes europeos en ceder a los jugadores para que vengan a Sudamérica. Y hasta la duda de los mismos futbolistas en los pasos a seguir.

Así las cosas, la decisión es inminente: suspender y aplazar el inicio de las Eliminatorias, algo que más allá de los "chispazos" saldría como una decisión en conjunto de la FIFA y la Conmebol. Un punto no menor: si bien se juegan en Sudamérica, el órgano de contralor de las Eliminatorias pasa por la FIFA con Infantino y no por la sede de Luque donde está Domínguez.

En las últimas horas, el mismo referente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (ANPF), Enrique Sánchez, planteó las dudas que conducen a la evidente postergación: no se va a jugar en octubre y sí en noviembre. El testimonio, desde Paraguay que es la casa de la Conmebol, fue muy crudo: "No tenemos vuelos directos a Asunción, por lo que tendrán que venir vía San Pablo o algún punto limítrofe que haga de puente. Vendrán en vuelos comerciales, todo un riesgo. De lo contrario, hay que traerlos en vuelos privados, pero en Paraguay no hay aviones tan grandes para hacer eso. Ni qué hablar cuando haya que ir a Venezuela, que es la segunda escala nuestra".

Por lo pronto, para el lunes estaba prevista la reunión del presidente Alejandro Domínguez con el resto de los presidentes del fútbol continental, entre ellos el "Chiqui" Tapia. Pero, por lo que ganó fuerza en las últimas horas, se adelantaría la decisión en las próximas horas: arranca la Copa Libertadores (depende de la Conmebol) pero no arrancan las Eliminatorias (depende de la FIFA).

A diferencia de Asia y Concacaf (postergaron hasta 2021 directamente), el pedido de Alejandro Domínguez a Infantino será "patear la pelota hasta noviembre, para saber si allí sí se pueden arrancar las Eliminatorias", con esta idea de programar las cuatro fechas iniciales en el penúltimo mes del año.

Hasta este jueves, la misma AFA había buscado precisiones de la sanción a Messi (prescribió y puede arrancar contra Ecuador cuando se juegue) e incluso en el caso del cuerpo técnico, puntualmente Lionel Scaloni y Walter Samuel, está todo preparado para que inicien la cuarentena en el predio de la Selección Argentina en Ezeiza. Claro que, a esta altura, pareciera ser algo que no servirá para nada, porque las Eliminatorias no arrancan en octubre.