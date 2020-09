El piloto finlandés Valterri Bottas, como lo hizo en los primeros entrenamientos, volvió a marcar el mejor tiempo en la tanda de los libres con una marca por vuelta de 1:16.989, en la pista de Mugello en Toscana.

Por detrás se ubicó su compañero de equipo, Lewis Hamilton, tercero Max Verstappen y el cuarto mejor ritmo lo marcó Alexander Albon.

El último entrenamiento se vio marcado por el incidente entre Sergio Pérez y Kimmi Raikkonen que obligó a la bandera roja y detención por unos minutos.

We have a RED flag 🚩



Debris on the track at Turn 1 after this coming together between Perez and Raikkonen#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/81LfpKh3VH