Eduardo Taborda: "Si vamos a cerrar, que cierre todo"

Ante la posibilidad de que el Dpto. La Capital retroceda de fase, las cámaras del sector expresaron su malestar. “Matemos la economía y después contame qué país vamos a tener”, apuntó Eduardo Taborda, presidente de Fececo. Desde el sur también cuestionan que “los problemas de los contagios están fuera de los comercios”.

En el camino. Muchos comercios debieron bajar sus persianas durante la pandemia. Los que se mantuvieron, activaron los protocolos sanitarios para funcionar pero ahora podrían volver a cerrar. Foto: Guillermo Di Salvatore



La versión de un retroceso de fase en el Departamento La Capital, a partir de un marcado incremento en los casos de coronavirus, es cada vez más fuerte. Si bien aún no hubo anuncios oficiales al respecto, desde el sector que nuclea al comercio y los prestadores de servicios de la provincia se han manifestado rotundamente en contra de volver a cerrar.





“Nuestra posición es clara: retroceder es inviable. Los comercios y prestadores de servicios cumplen con los protocolos desde el primer minuto. No son los hacedores de los contagios masivos. El comercio legal está controlado, con protocolos estrictos, pero nadie controla la ilegalidad y ahí tenemos un problema”, cuestionó Eduardo Taborda, presidente de la Federación de Centros Comerciales de la Provincia, en diálogo con El Litoral.





“Si vamos a cerrar, que cierre todo. Matemos la economía y después contame qué país vamos a tener”, agregó el dirigente. “Pero que cierren los bancos, que nadie pueda hacer trámites de ningún tipo, ni que hagan cola para cobrar asignaciones, que nadie circule por las calles. ¿Eso quieren?”.





“Si no -prosiguió- sigamos como estamos. Pero controlemos lo ilegal, porque si no pueden ir a un bar, te hacen una fiesta clandestina; si no comprás en un comercio legal, te compran por afuera. La gente está cansada, van muchos meses de cuarentena y pareciera que hubo 150 días que no sirvieron para nada, porque si no, no deberíamos pensar en retroceder de fase”.





Taborda asegura que si se cierran los negocios, se dejan de prestar servicios y se paraliza aún más la economía, “habrá mayores contagios, porque hay un hartazgo inmenso en la población, que hizo un esfuerzo enorme todo estos meses”.





El sur también protesta

Desde Adeessa (Asociación de Entidades Empresarias del Sur Santafesino) solicitaron que se revean las medidas que comenzaron a regir desde la hora 0 del sábado 5 pasado. La asociación agrupa a pequeñas y medianas empresas de toda la región sur excepto la ciudad de Rosario.

Beltrán León López, presidente de Adeessa, habló con El Litoral (en una entrevista con el periodista Hernán Álvarez) sobre estas dos semanas con mayores restricciones: “Vale la pena aclarar que nosotros estamos muy preocupados por la salud de nuestras familias, nuestros empleados y nuestros clientes. La inmensa mayoría de los comercios está trabajando de manera protocolizada. Estamos trabajando con todas las normas como para cuidarnos nosotros, nuestros empleados, clientes y proveedores. Si nosotros somos conscientes de ese protocolo, nosotros consideramos que no contagiamos”.



“Los problemas de los contagios están fuera de los comercios. En cada una de las localidades trabajamos codo a codo con los municipios. La inmensa mayoría de los comercios adheridos a Adeessa son pymes familiares. No somos grandes empresas. No tenemos grandes espaldas y la situación económica no es la mejor, sino al contrario”, subrayó el empresario.



López dio un ejemplo con su propia firma, una pyme con base en Cañada de Gómez: “Hoy están entrando los cheques que yo emití 30 días atrás. Yo los pensaba cubrir con la venta de esta semana y la venta de esta semana es nula o casi nula porque puedo hacer algo de delivery o venta por comercio electrónico, pero es ínfimo, o ‘take away’. Los cheques están llegando al banco y se me complica cubrirlos porque no tenemos grandes espaldas las pymes”.